Боец Монсон увидел политический подтекст в санкциях WADA

Решение Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA — англ.) о запрете участвовать в Олимпийских играх спортсменам из России наводит на мысли о политических предпосылках. Такое мнение на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» высказал муниципальный депутат Красногорска, боец смешанных единоборств Джеффри Монсон.

«В этом решении определено есть уровень мошенничества в сторону России. Многие люди связывают подобные допинговые скандалы с политикой, и это правильно. Это не только проблема России, это всемирная, глобальная проблема. Многие страны, такие как Китай, США и Канада, страдают от этой проблемы. Очень грустно об этом говорить», — сказал спортсмен.

По мнению Монсона, политика не должна вмешиваться в спорт и влиять на выступления представителей стран ни на Олимпийских играх, ни на меньших по масштабу соревнованиях. Между этими двумя сферами неизменно должно присутствовать разделение, подчеркнул спикер.

«Сейчас действительно много российских атлетов подверглось этим санкциям. Но они должны быть, когда спортсмена реально поймали на допинге. А подвергать таким ограничениями целые группы или даже страну – это неправильно. Множество ребят не могут выступить из-за того, что одного уличили в допинге. Это сумасшествие, это очень плохо. Ни к кому даже не было никаких обвинений. Просто сразу наложили санкции», — обратил внимание красногорский депутат.

Антидопинговое агентство должно было наказать только одного спортсмена, а не ставить под удар целую страну, подчеркнул Монсон. Причем представить себе обратную ситуацию не получается, заверил участник пресс-конференции: США имеют слишком большое влияние на такие организации, как WADA.

«Есть много примеров, когда США не наказывали в таких же ситуациях. Наиболее известный случай: канадский спортсмен Бен Джонсон. Он установил мировой рекорд в беге на сто метров, после чего его поймали на допинге. И тогда отстранили только этого атлета, но не целую страну сразу», – рассказал Монсон.

Еще одним примером может послужить американский велосипедист Лэнс Армстронг и его команда. Множество ее членов, в том числе доктора, тренера и ассистенты занимались тем, что обманывали антидопинговые агентства. Совет шоссейной многодневной велогонки Тур де Франс отстранил от соревнований одного Армстронга.

Напомним, западного велосипедиста пожизненно дисквалифицировали в 2012 году за применение допинга. Также спортсмена лишили всех спортивных титулов, полученных с 1998 года. Впервые Армстронга обвинили в применении допинга в 1999 году.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) установил ряд санкций в отношении российского спорта. Спортсменам запрещено в течение четырех лет участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях и Олимпиадах под своим флагом и гимном, а России запрещено проводить крупные спортивные мероприятия.

В соответствие с санкциями, Россия не может подать заявки на проведение таких крупных соревнований, как Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.

В мае 2020 года WADA отчиталась о завершении операции по расследованию манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В релизе агентства подчеркивается, что возможные манипуляции с базой не отразились на 153 из 258 допинговых дел, которые были переданы федерациям. До этого президент России Владимир Путин заявлял, что в стране были «достоверно выявленные» случаи применения запрещенных веществ. Однако он опроверг слухи о наличии государственной системы поддержки допинга. Путин подчеркнул, что такого в России никогда не будет.