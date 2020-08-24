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16:36   24 Августа 2020
Общество

Навальный избежит уголовного преследования по делу о клевете из-за болезни

Навальный избежит уголовного преследования по делу о клевете из-за болезни

Активист и блогер Алексей Навальный в коматозном состоянии проходит лечение в немецкой клинике Charite. В связи с этим его дело о клевете на ветерана приостановили.

В начале июня член Центрального штаба ОНФ Михаил Моисеев обратился к Генпрокуратуре и в СК РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Алексея Навального. По факту публичного оскорбления участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко на блогера завели уголовное дело.

В связи с экстренной транспортировкой впавшего в кому Навального суд решил приостановить процесс по его делу о клевете.

Глава Центра политической информации Алексей Мухин считает "отравление" блогера неслучайным. Свое предположение он высказал в беседе с "ПолитЭкспертом". Со слов Мухина, Навальный пытался избежать наказания из-за двух своих условных сроков и возможного уголовного наказании по третьему делу о клевете.

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Автор: Руслан Неглинный
#суд #германия #навальный #ветеран

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