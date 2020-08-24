Биган: США не намерены определять ход событий в Белоруссии

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Биган на встрече, которая прошла в Вильнюсе, осудил насилие Белоруссии, однако заявил, что США не будут вмешиваться во внутриполитические процессы Белоруссии, передает "Интерфакс".

Биган сообщил, что США осуждают нарушение прав человека и призывают правительство республики освободить политзаключенных. Кроме того, он добавил, что американские власти не будут определять ход событий в Белоруссии.

Массовые несанкционированные акции начались в республике после выборов президента Белоруссии. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 % голосов.