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16:32   24 Августа 2020
Политика

Посол Литвы получил ноту протеста из-за ситуации на госгранице Белоруссии

Посол Литвы получил ноту протеста из-за ситуации на госгранице Белоруссии

Посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас получил ноту протеста в связи с ситуацией на государственной границе Белоруссии, сообщила пресс-служба МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что по имеющейся информации накануне с территории Литвы был запущен воздушный объект, нарушивший госграницу Белоруссии. Также отмечается, что он углубился на белорусскую территорию на 3 км. Минск расценивает этот факт как спланированную провокацию, сообщает ТАСС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #литва #Пулокас

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