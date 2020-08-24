Посол Литвы получил ноту протеста из-за ситуации на госгранице Белоруссии

Посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас получил ноту протеста в связи с ситуацией на государственной границе Белоруссии, сообщила пресс-служба МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что по имеющейся информации накануне с территории Литвы был запущен воздушный объект, нарушивший госграницу Белоруссии. Также отмечается, что он углубился на белорусскую территорию на 3 км. Минск расценивает этот факт как спланированную провокацию, сообщает ТАСС.