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16:25   24 Августа 2020
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху

Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа шла о проблематике ближневосточного урегулирования, а также о ситуации в Сирии и противодействии терроризму. Стороны высказались за развитие взаимодействия между РФ и Израилем по борьбе с коронавирусом, включая клинические исследования и производство вакцины.

Кроме того, Путин заявил, что достигнутое между Израилем и ОАЭ соглашение поспособствует стабильности в регионе, передает Кремль.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #переговоры #нетаньяху

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