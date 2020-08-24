Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа шла о проблематике ближневосточного урегулирования, а также о ситуации в Сирии и противодействии терроризму. Стороны высказались за развитие взаимодействия между РФ и Израилем по борьбе с коронавирусом, включая клинические исследования и производство вакцины.

Кроме того, Путин заявил, что достигнутое между Израилем и ОАЭ соглашение поспособствует стабильности в регионе, передает Кремль.