Митингующих в Триполи расстреливали боевики группировки "Ан-Наваси"

Террористы группировок "Ан-Наваси" открыли огонь по безоружным участникам протеста на площади Мучеников в ливийской столице Триполи. Об этом сообщают местные СМИ.

Силы "Бригады Ан-Наваси" возглавляет Мустафа Каддур. Террористы стреляли по мирным демонстрантам из боевого оружия. Источники Федерального агентства новостей сообщают, что приказы об открытии огня и насилии в отношении участников протеста отдавал лично глава группировки. В результате были зафиксированы ранения и летальные исходы среди гражданского населения. О количестве погибших пока ничего не известно.

مليشيات السراج تطلق النار على المتظاهرين في #طرابلس الآن#قناة_ليبيا_الحدث#ليبيا_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/bvY4D7M52m — قناة ليبيا الحدث - Libya Alhadath TV (@libyaalhadathtv) August 23, 2020

Снимок расстрела митингующих на площади Мучеников в Триполи опубликовало издание Libya al-Hadath. Момент стрельбы был показан на фото, которое появилось в Twitter. Массовые акции протеста прошли в ливийской столице 23 августа.