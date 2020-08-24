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16:23   24 Августа 2020
Армия

Митингующих в Триполи расстреливали боевики группировки "Ан-Наваси"

Митингующих в Триполи расстреливали боевики группировки "Ан-Наваси"

Террористы группировок "Ан-Наваси" открыли огонь по безоружным участникам протеста на площади Мучеников в ливийской столице Триполи. Об этом сообщают местные СМИ.

Силы "Бригады Ан-Наваси" возглавляет Мустафа Каддур. Террористы стреляли по мирным демонстрантам из боевого оружия. Источники Федерального агентства новостей сообщают, что приказы об открытии огня и насилии в отношении участников протеста отдавал лично глава группировки. В результате были зафиксированы ранения и летальные исходы среди гражданского населения. О количестве погибших пока ничего не известно.

Снимок расстрела митингующих на площади Мучеников в Триполи опубликовало издание Libya al-Hadath. Момент стрельбы был показан на фото, которое появилось в Twitter. Массовые акции протеста прошли в ливийской столице 23 августа.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #террористы #протест #триполи

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