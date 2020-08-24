Вассерман: военный парад победы пройдет не в Киеве, а в Донецке

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести военный парад «украинской победы» после того, как завершится конфликт в Донбассе. Об этом он заявил во время торжественного выступления в честь 29-й годовщины независимости страны.

«А парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники», — не сомневается Зеленский.

Глава государства заметил, что военной техники в столице пока не место, поскольку «танки, бронетранспортеры, самолеты — это не аттракцион для киевлян». По его словам, для страны, которая защищает свой суверенитет, вооружение должно располагаться на передовой.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что пробудить чувства патриотизма обещанием военного парада среди украинского населения, пять шестых которого составляют русские, довольно трудно.

«Любая попытка построить государство на старой польской фальшивке “Украина – не Россия”, естественным образом отталкивает то самое большинство. При всем уважении к Украине, пробуждать там патриотизм сложно. В лучшем случае речь может идти о шовинизме — ненависти к другим странам. Когда как патриотизм — это любовь к своей стране. Соответственно, что бы ни делал Зеленский, с патриотизмом это не имеет ничего общего», — считает Вассерман.

Достигнуть мира в Донбассе, о котором говорит Владимир Зеленский, по мнению эксперта, можно только одним из двух способов. Либо Киев признает независимость Донбасса, либо принимает решение о вхождении всей территории Украины в состав РФ на правах юго-западного федерального округа.

«Все варианты, при которых Донбасс вернется в состав Украины, а Украина при этом не вернется в состав России — о них Зеленский может очень долго мечтать и утешать ими местных "нациистроителей" — людей, пытающихся превратить русское большинство граждан Украины в антирусское. Он может объяснять им таким способом, почему в стране элементарно не хватает средств даже на полноценный военный парад. В любом случае парад ко дню победы в Донбассе проведут не в Киеве, а в Донецке и Луганске», — заключил Анатолий Вассерман.

Что сейчас на Донбассе? А на Донбассе конфликт вошел в давно забытую фазу - начали давать сдачи ВСУ. Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко https://t.co/naoRcr5bSY с помощью @onlinekpru — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) May 27, 2020

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от традиционного военного парада в День Независимости страны второй год подряд, с момента своего избрания на пост. Предыдущий лидер Петр Порошенко ни разу не отказывался от проведения марша военнослужащих и военной техники, даже несмотря на боевые действия в Донбассе. В этом году бывший президент Украины язвительно прокомментировал решение Зеленского.

«Я понимаю, что у вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка (звезда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка выступала на праздничном марафоне в центре Киева, за которым наблюдал и Зеленский — прим.ред). Не так страшно. Вы поняли, о ком я? Он не понимает значения парада ни для самих военных, ни для общества. Потому что сильны мы не только броней, но и духом победы», - написал Порошенко в Twitter.

Я розумію, що біля вагону Сердючки йому комфортніше, ніж біля танку. Не так лячно. Ви зрозуміли, про кого я? Він не розуміє значення параду ні для самих військових, ні для суспільства. Бо сильні ми не тільки бронею, але й духом перемоги. — Петро Порошенко (@poroshenko) August 24, 2020

В 2019 году Владимир Зеленский отменил военный парад из-за его дороговизны. Как он сообщил в социальных сетях, парад «помпезный и точно не дешевый». Так, 300 миллионов гривен (более 11 миллионов долларов), выделенных на его организацию, пошло на премии военным. В этом году военный парад также не вошел в праздничные торжества.

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