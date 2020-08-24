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18:16   24 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Вассерман: военный парад победы пройдет не в Киеве, а в Донецке

Вассерман: военный парад победы пройдет не в Киеве, а в Донецке

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести военный парад «украинской победы» после того, как завершится конфликт в Донбассе. Об этом он заявил  во время торжественного выступления в честь 29-й годовщины независимости страны.

«А парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники», — не сомневается Зеленский.

Глава государства заметил, что военной техники в столице пока не место, поскольку «танки, бронетранспортеры, самолеты — это не аттракцион для киевлян». По его словам, для страны, которая защищает свой суверенитет, вооружение должно располагаться на передовой.

Вассерман: военный парад на Донбассе не пробудит чувства патриотизма

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что пробудить чувства патриотизма обещанием военного парада среди украинского населения, пять шестых которого составляют русские, довольно трудно.

Вассерман: военный парад на Донбассе не пробудит чувства патриотизма

«Любая попытка построить государство на старой польской фальшивке “Украина – не Россия”, естественным образом отталкивает то самое большинство. При всем уважении к Украине, пробуждать там патриотизм сложно. В лучшем случае речь может идти о шовинизме — ненависти к другим странам. Когда как патриотизм — это любовь к своей стране. Соответственно, что бы ни делал Зеленский, с патриотизмом это не имеет ничего общего», — считает Вассерман.

Достигнуть мира в Донбассе, о котором говорит Владимир Зеленский, по мнению эксперта, можно только одним из двух способов. Либо Киев признает независимость Донбасса, либо принимает решение о вхождении всей территории Украины в состав РФ на правах юго-западного федерального округа.  

Вассерман: военный парад на Донбассе не пробудит чувства патриотизма

«Все варианты, при которых Донбасс вернется в состав Украины, а Украина при этом не вернется в состав России — о них Зеленский может очень долго мечтать и утешать ими местных "нациистроителей" — людей, пытающихся превратить русское большинство граждан Украины в антирусское. Он может объяснять им таким способом, почему в стране элементарно не хватает средств даже на полноценный военный парад. В любом случае парад ко дню победы в Донбассе проведут не в Киеве, а в Донецке и Луганске», — заключил Анатолий Вассерман.

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от традиционного военного парада в День Независимости страны второй год подряд, с момента своего избрания на пост. Предыдущий лидер Петр Порошенко ни разу не отказывался от проведения марша военнослужащих и военной техники, даже несмотря на боевые действия в Донбассе. В этом году бывший президент Украины язвительно прокомментировал решение Зеленского. 

«Я понимаю, что у вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка (звезда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка выступала на праздничном марафоне в центре Киева, за которым наблюдал и Зеленский — прим.ред). Не так страшно. Вы поняли, о ком я? Он не понимает значения парада ни для самих военных, ни для общества. Потому что сильны мы не только броней, но и духом победы», - написал Порошенко в Twitter.  

 

В 2019 году Владимир Зеленский отменил военный парад из-за его дороговизны. Как он сообщил в социальных сетях, парад «помпезный и точно не дешевый». Так, 300 миллионов гривен (более 11 миллионов долларов), выделенных на его организацию, пошло на премии военным. В этом году военный парад также не вошел в праздничные торжества.

Ранее Политика Сегодня рассказывала, как жители Украины готовятся ко Дню независимости.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#донбасс #украина #военный конфликт #военный парад

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