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 Жалоба Лихтенштейна может запустить пересмотр итогов Второй Мировой

Жалоба Лихтенштейна может запустить пересмотр итогов Второй Мировой
17:16   24 Августа 2020
Весь мир

Жалоба Лихтенштейна может запустить пересмотр итогов Второй Мировой

Жалоба Лихтенштейна может запустить пересмотр итогов Второй Мировой

Лихтенштейн хочет вернуть себе принадлежавшие до Второй мировой войны князьям Лихтенштейна неоготический замок Леднице с самым крупным в Европе парковым комплексом, и барочную резиденцию Вальтице, общая площадь которых превышает размеры самого карликового государства в десять раз. Эти территории отошли к Чехословакии после разгрома нацизма, когда Прага поспешило обвинить дворянский род Лихтенштейна в коллаборационизме.

По мнению многих экспертов, затеянный княжеством спор закончится в пользу Чехии, хотя бы потому, что ЕСПЧ не рассматривает вопросы, которые возникли еще до того, как была принята Европейская конвенция по правам человека, однако на стороне Лихтенштейна время – княжество может ждать желаемого столько, сколько потребуется, тем более, что Прага, сама того не желая, невольно способствует своему проигрышу.

Как пишут эксперты издания «ПолитПазл», Лихтенштейн потерял эти территории только потому, что Чехословакия к концу Второй мировой войны оказалась в зоне советского влияния. Если бы она оказалась в западной зоне влияния, она не могла бы и мечтать об этих землях, и ей не помогли бы никакие рассуждения о необходимости наказать коллаборационистов.

Жалоба Лихтенштейна может запустить пересмотр итогов Второй Мировой

То есть Чехословакия, как и другие страны Восточной Европы, оказалась выгодоприобретателем, благодаря Советскому Союзу. Однако современная Чехия все чаще поднимает вопрос о пересмотре итого Второй мировой войны и той роли, которую в ней сыграл СССР.

«Все чаще и чаще страны бывшего Варшавского договора выступают с осуждением коммунистического режима, подарившего им земли. Возникают различные претензии. При этом государства Восточной Европы не хотят понимать, что пилят сук, на котором сидят», — пишет издание.

На Западе же это отлично понимают и запрос Лихтенштейна в Евросоюз является тому отличным подтверждением. Таким образом, княжество, возможно, запустило цепочку «восстановления нарушенной исторической справедливости», которая приведет к переделу межгосударственных границ, установившихся по итогам Второй мировой войны.

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Автор: Александр Люблинский
#еспч #политика #чехия #вторая мировая война #весь мир #ссср #восточная европа #территориальный вопрос #лихтенштейн

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