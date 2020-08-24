США не видят предпосылок к отправке российских военных в Белоруссию

Соединенные Штаты не видят никаких предпосылок к тому, что Россия отправит своих военнослужащих в Белоруссию.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган в понедельник, 24 августа. Он отметил, что будущее Белоруссии зависит от выбора самих граждан, и другие государства могут лишь выразить поддержку республике.

Известно, что Биган встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве 25 и 26 августа. Стороны обсудят ситуацию в Белоруссии и Северной Корее.