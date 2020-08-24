Россия задала мировой тренд на покупку золота

Центральный банк России еще пятнадцать лет назад начал скупать золото при любых котировках — такова была долгосрочная стратегия президента Владимира Путина. Как выяснилось, он не прогадал: в пандемию коронавируса, когда мировые цены на нефть и газ упали, финансовая стратегия РФ показала эффективность.

13 августа в ЦБ заявили о росте международных резервов страны до 600 миллиардов долларов — это превысило исторический максимум, зафиксированный в августе 2008 года (598,1 миллиарда долларов). Всего за неделю золотовалютные резервы России, несмотря на снижение цен на нефть, выросли почти на девять миллиардов долларов из-за валютной переоценки и повышения стоимости благородного металла.

Четверть от всего резерва РФ хранится в золотой «валюте». Только за июль золотые запасы в хранилище ЦБ подорожали на десять процентов. При этом с апреля валюта, активы и золото продаются на международном рынке из-за последствий пандемии коронавируса: Россия недополучает в бюджет средства от продажи нефти и газа. Минфин продал валюты в эквиваленте 600 миллиардов рублей или 8,6 миллиарда долларов, пишет РБК.

Западные прогнозы

Еще пять лет назад в журнале Die Welt экономический аналитик Хольгер Цшепиц уверял, что закупка золота станет «ловушкой для России». 20 августа нынешнего года в комментарии Deutsche Welle колумнист признал свою ошибку.

«Нужно осознать, какое это достижение. Ведь увеличивать резервы при высоких ценах на нефть и газ, как тогда, это одно. Россия же сумела нарастить запасы при низких ценах», — говорит Цшепиц.

Год назад решение о закупке золотых запасов оценил и немецкий публицист Вольфрам Ваймер, отметив, что золото поможет России выстоять под напором американских санкций. Нынешнее подорожание золота он объясняет стремлением США и Евросоюза печатать деньги «на полную мощность» несмотря на существенные риски спровоцировать таким подходом инфляцию, рассказал он Deutsche Welle.

«Поскольку доллар, по мнению Москвы, используется как политическое оружие против России, золото является идеальным инвестиционным активом для защиты от долларовых санкций», — заявил Ваймер в 2019 году.

Геополитический вопрос

По мнению Ваймера, Владимиру Путину была важна не столько финансовая, сколько геополитическая выгода. Ведь именно за счет увеличения золотого запаса можно существенно снизить зависимость от Соединенных Штатов и ЕС: проблема актуальна для всех стран мира.

С немецким журналистом отчасти согласен экономист, руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов. Золотые запасы действительно обеспечивают России определенные политические и экономические преимущества за счет того, что у благородного металла нет «государства-хозяина».

«Золото абсолютно "антигеополитично", оно не имеет никакой привязки к политике: никто не владеет золотом полностью, не определяет его стоимость и не может каким-то образом довлеть. Здесь политические углы сглаживаются», — рассказал экономист «Политике Сегодня».

Тем не менее, говорить о полной независимости рано. Более того, такие рассуждения — нечто из области фантастики, ведь экономическая глобализация не может обеспечить для той или иной стране абсолютную независимость, сколько бы золота не удалось накопить.

«Ко всем золотовалютным резервам применяются определенные требования Всемирного банка и ни у одной страны мира не может сложиться такая ситуация, когда все запасы будут только в золоте. Там будут и доллары, евро, в любом случае — вопрос в размерах. Будут и какие-то альтернативные акции, облигации, валюты и другие товары. Мы просто диверсифицируем [делаем разнообразнее] свой портфель в зависимости от текущей ситуации, но говорить о том, что это обеспечивает полную геополитическую независимость — некорректно», — говорит Шабанов.

По российскому примеру

В последние несколько лет ряд государств начал активно покупать золото или возвращать те золотые запасы, что хранились за рубежом. Этот тренд задала Россия.

В прошлом году Центральный банк Германии вернул в страну 674 тонны золота, хранившегося в Париже и Нью-Йорке со времен Холодной войны. В 2017 году Анкара «репатриировала» 220 тонн золота, хранившегося в других странах — около 30 тонн привезли из США. Национальный банк Венгрии объявил о намерениях вернуть из Лондона три тонны запаса драгметалла.

Россия занимает пятое место среди стран с самыми большими золотыми запасами и имеет в распоряжении около 2000 тонн. Две трети от этого объема хранится в Москве, остальное — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. «Номинал» слитков — от 100 граммов до 14 килограммов.

История золотого вопроса

В конце XIX века золотой запас Российской Империи был крупнейшим в мире вплоть до 1914-го года и составлял 1400 тонн. Первая мировая война и последующая революция значительно его истощили: сначала Россия платила по кредитам иностранным банкам, а потом большевистское правительство израсходовало часть накопленного на продовольствие и промышленное оборудование. К началу 30-х годов XX века в казне оставалось всего 150 тонн.

В эпоху правления Иосифа Сталина золотые запасы снова выросли: генералиссимус делал ставку на драгоценный металл, считая золото ключевым условием форсированной индустриализации. За 29 лет в сталинском СССР золотые запасы выросли до 2500 тонн, но к октябрю 1991 года сократились до 290 тонн.