День независимости Украины: цирк Шапито, кривой герб и националисты

24 августа Украина в 29-й раз отметила День независимости. Из-за пандемии праздник пришлось провести в усеченном формате — без военного парада и масштабных мероприятий. А в центре Киева полиция организовала специальные «антивирусные» пункты — с водой, масками, салфетками и дезинфекторами.

За несколько дней до празднования на самом высоком флагштоке в Киеве водрузили герб Украины. Только по сообщениям горожан он оказался немного кривым. Вот что пишут в Twitter местные жители:

Кривой герб Украины появился на самом высоком флагштоке Киева????‍♂️???? Ко Дню независимости Украины в Киеве установили самый высокий флагшток в стране. Его высота достигает почти 90 метров. Как заверил мэр столицы В.Кличко, в День государственного флага Украины 23 августа здесь будет pic.twitter.com/GcAmyLILvz — Всяко-разно (@PilosiXuesis) August 23, 2020

Ну а само событие началось, по традиции, с торжественной речь президента Владимира Зеленского на Софийской площади.

Зеленский: Танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Всегда об этом твердила! Особенно это было очевидно в 2014 году. pic.twitter.com/ReCa1nFoas — Zinaida (@ZinaidaUa) August 24, 2020

Однако были и те, кто открыто выражал свое недовольство нем, что не смогли насладиться речью президента вживую.

День Независимости по-зеленски это когда менты оцепили Софиевскую площадь в радиусе километра, чтобы холопы не мешали гундосому сцарю топтаться по флагу Украины. pic.twitter.com/r4VNPKxGou — Львовский метрополитен (@natohawks) August 24, 2020

Ну и конечно, по традиции, украинский лидер вместе со своей женой Еленой приняли участие в памятной церемонии на Михайловской площади.

Торжества по случаю празднования Дня независимости возглавил Президент Украины Владимир Зеленский. https://t.co/ESn1cjoyUq pic.twitter.com/oCkwXSsPbs — СПЖ (@unionoftheoj) August 24, 2020

Некоторые поспешили похвастаться перед своими подписчиками наградами, которые защитникам Украины вручил лично Зеленский..

В день Независимости Украины, #получили_знак_высшего_признания_за_оперативные_заслуги,от #начальника_Южного_ОП_Каменского_Юрия_Ляха_БУЛАВУ_с_эмблемой_МВД????С пожеланием и дальше реализовывать оперативный опыт,но уже на руководящих постах Государственной слу.https://t.co/TxofENGnnM — Александр Василенко (@perspektiva124) August 24, 2020

Продолжил событие онлайн-марафон с участием украинских артистов: Монатика, Олега Винника, Джамалы, Нины Матвиенко, Потапа, Тараса Тополя, Юлии Саниной, Ирины Билык, Александра Пономарева, Сергея Бабкина, группы «Время и Стекло» и других исполнителей. Закончилось праздничное выступление хоровым исполнением бессмертной песни «Червона рута». Как отмечают виртуальные гости концерта, украинские звезды «зажгли на полную».

Мурахи по тілу???????????? pic.twitter.com/FDJ2UTisFV — Алехандра (@f51N9qVx6oZkzWp) Augus

​​​​​​​Однако, не все зрители оценили праздничный концерт. Многим он показался лишь цирком, позорящим Украину.

"Хороший тамада и конкурсы интересные" (с). И артисты приглашенные дорогие. Не пожадничали родители. Хотя видно, что молодые не сами выбирали артистов. "Киевляночку" и "все будет хорошо", видимо папа жениха выбирал. Стоп. Это же не свадьба, а День Независимости воюющей Украины. — Роман Донік (@donikroman) August 24, 2020

Но концертом единым дело не ограничилось. В Киеве прошел Марш защитников Украины, в котором приняли участие около шести тысяч человек. С пиротехникой в руках от Парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади прошлись так называемые ветераны АТО, представители волонтерских организаций и воины добровольческих батальонов.

Участники марша пронесли украинские государственные флаги, флаги террористической организации ОУН-УПА (деятельность которой запрещена в РФ) и другие традиционные для современной Украины «знамена». Они скандировали националистические лозунги и использовали пиротехнику.

Кто-то остался доволен подобным проявлением патриотизма своих сограждан, ратующих за независимость и без того независимой Украины.

Марш Захисників???? В мільйон раз краще і сильніше чим цьогорічна так звана офіційна частина святкування. pic.twitter.com/zp80jcFD1g — ДревляниН (@freeukrman) August 24, 2020

Пока Зеленский пристраивался к надувным сердючкам, нормальные ребята напомнили всей стране о настоящей цене независимости. Каждый на своем месте. pic.twitter.com/NET2s5DV2l — Gadyukin (@Gadyukin2) August 24, 2020

Не смог не отметить Марш защитников в своем профиле и экс-президент Украины Петр Порошенко.

Марш «З Незалежністю не жартують»! Україна для нас - понад усе!???????? pic.twitter.com/waj9o6QXWk — Петро Порошенко () August 24, 2020

Параллельно с Маршем, в Киеве состоялась акция в поддержку оппозиционно настроенных граждан Белоруссии.

Даже в День Независимости Украины, украинцы не забыли про солидарность с Беларусью. Слава Украине! Живе Беларусь! pic.twitter.com/ljVXuQe5vq — Одеса-Анекдоти® (@uanews3) August 24, 2020

#Украина, Знаменитый литовский волонтер Йонас Оман на акции солидарности с Беларусью вместе с девятым президентом. (ЦН) pic.twitter.com/10Vxo7Rtvo — hard vuyka (@matveich4) August 24, 2020

В других регионах Украины также прошли молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников так называемой «революции достоинства».

Сегодня день независимости Украины????????. Очень люблю в этот день гулять в городе, так энергично???? Одесса. pic.twitter.com/TC05ivc8G9 — Euͪrͩoͪpⷥeͦaⷭnͫ bⷨiⷯtͨcⷡhͧ⁷ (@4dpersona) August 24, 2020

Но кажется, для некоторых жителей День Независимости Украины - лишний повод выпить, а не предаться чувству патриотизма.

узнала, что сегодня день независимости только по орущим мужикам возле окна, ещё не вечер, а они уже в стельку кхм, с праздничком и напоминаю, что у нас есть чонгук, который знает столицу украины (больше у нас ничего нет) pic.twitter.com/BUlBKWso7a — ????????????????????????????????????????????????.ੈ♡ (@miaminkoo) August 24, 2020

Не обошлось и без происшествий. В полицию Киева поступили сообщения о минировании нескольких объектов. На место предполагаемых терактов выехали сотрудники оперативных служб, но информация о бомбах оказалась ложной.

«Поступило несколько сообщений о минировании аэропорта «Киев», админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро «Крещатик» и площади Независимости», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Зеленский лично отметил подстрекателя Беломайдана. МИД Украины отказался идти на уступки по Донбассу. В Киеве в День независимости Украины «заминировали» важный объект. https://t.co/k7Jac6PAXf Зеленский лично отметил подстрекателя Беломайдана Один из главных подстрекателей бе... pic.twitter.com/1Y5mbATqhS — Kostin Max (@KostinMax1) August 24, 2020

Напомним, что после августовского путча в Москве 24 августа 1991 внеочередная сессия Верховного Совета республики провозгласила независимость Украины от СССР и создание самостоятельного государства — Украины.

Полную государственную независимость Украины получила по итогам общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказались 90,32% граждан.