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18:35   24 Августа 2020
Ближнее зарубежье

День независимости Украины: цирк Шапито, кривой герб и националисты

День независимости Украины: цирк Шапито, кривой герб и националисты

24 августа Украина в 29-й раз отметила День независимости. Из-за пандемии праздник пришлось провести в усеченном формате — без военного парада и масштабных мероприятий. А в центре Киева полиция организовала специальные «антивирусные» пункты — с водой, масками, салфетками и дезинфекторами.

За несколько дней до празднования на самом высоком флагштоке в Киеве водрузили герб Украины. Только по сообщениям горожан он оказался немного кривым. Вот что пишут в Twitter местные жители:

Ну а само событие началось, по традиции, с торжественной речь президента Владимира Зеленского на Софийской площади.

Цирк Шапито, кривой герб, пиротехника или Как прошел День Независимости Украины

Однако были и те, кто открыто выражал свое недовольство нем, что не смогли насладиться речью президента вживую. 

Цирк Шапито, кривой герб, пиротехника или Как прошел День Независимости Украины

Ну и конечно, по традиции, украинский лидер вместе со своей женой Еленой приняли участие в памятной церемонии на Михайловской площади.

Цирк Шапито, кривой герб, пиротехника или Как прошел День Независимости Украины

Некоторые поспешили похвастаться перед своими подписчиками наградами, которые защитникам Украины вручил лично Зеленский.. 

Цирк Шапито, кривой герб, пиротехника или Как прошел День Независимости Украины

Продолжил событие онлайн-марафон с участием украинских артистов: Монатика, Олега Винника, Джамалы, Нины Матвиенко, Потапа, Тараса Тополя, Юлии Саниной, Ирины Билык, Александра Пономарева, Сергея Бабкина, группы «Время и Стекло» и других исполнителей. Закончилось праздничное выступление хоровым исполнением бессмертной песни «Червона рута». Как отмечают виртуальные гости концерта, украинские звезды «зажгли на полную».

 

Цирк Шапито, кривой герб, пиротехника или Как прошел День Независимости Украины

Но концертом единым дело не ограничилось. В Киеве прошел Марш защитников Украины, в котором приняли участие около шести тысяч человек. С пиротехникой в руках от Парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади прошлись так называемые ветераны АТО, представители волонтерских организаций и воины добровольческих батальонов.

Цирк Шапито, кривой герб, пиротехника или Как прошел День Независимости Украины

Участники марша пронесли украинские государственные флаги, флаги террористической организации ОУН-УПА (деятельность которой запрещена в РФ) и другие традиционные для современной Украины «знамена». Они скандировали националистические лозунги и использовали пиротехнику.

Цирк Шапито, кривой герб, пиротехника или Как прошел День Независимости Украины

Кто-то остался доволен подобным проявлением патриотизма своих сограждан, ратующих за независимость и без того независимой Украины. 

Цирк Шапито, кривой герб, пиротехника или Как прошел День Независимости Украины

Не смог не отметить Марш защитников в своем профиле и экс-президент Украины Петр Порошенко.

Цирк Шапито, кривой герб, пиротехника или Как прошел День Независимости Украины

Параллельно с Маршем, в Киеве состоялась акция в поддержку оппозиционно настроенных граждан Белоруссии.

В других регионах Украины также прошли молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников так называемой «революции достоинства».

Цирк Шапито, кривой герб, пиротехника или Как прошел День Независимости Украины

Цирк Шапито, кривой герб, пиротехника или Как прошел День Независимости Украины

Но кажется, для некоторых жителей День Независимости Украины - лишний повод выпить, а не предаться чувству патриотизма.

Не обошлось и без происшествий. В полицию Киева поступили сообщения о минировании нескольких объектов. На место предполагаемых терактов выехали сотрудники оперативных служб, но информация о бомбах оказалась ложной.

«Поступило несколько сообщений о минировании аэропорта «Киев», админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро «Крещатик» и площади Независимости», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что после августовского путча в Москве 24 августа 1991 внеочередная сессия Верховного Совета республики провозгласила независимость Украины от СССР и создание самостоятельного государства — Украины.

Полную государственную независимость Украины получила по итогам общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказались 90,32% граждан. 

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Автор: Карина Азоян
#украина #день независимости

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