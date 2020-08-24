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15:47   24 Августа 2020
Россия

Над Финским заливом прозвучит вечерний джаз

Над Финским заливом прозвучит вечерний джаз

Живые концерты на крышах, которые стали хорошей петербургской традицией, на излете лета возвращаются в нашу жизнь после вынужденного перерыва.

27 августа звуками джазовых композиций раскрасит закатный вечер над Финским заливом The Jazz Classic Trio и обворожительный вокал итальянской исполнительницы Даниэлы Фанелли. Концерт состоится в баре ZaLive. Это новый проект создателей известного фестиваля ROOF FEST на Васильевском острове.

Над Финским заливом прозвучит вечерний джаз

Музыканты исполнят джазовые хиты прошлого века в разных стилях: би-боп, хард-боп, свинг, вокальный джаз. А авторские аранжировки композиций Джорджа Гершвина, Джэймса Хейнли, Уолтера Дональдсона, Ричарда Уайтинга, Винсента Юманса не позволят усидеть на месте зрителям террасы  под открытым небом с видом на залив.

Билеты можно приобрести на сайте организаторов мероприятия.

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Автор: Олег Королев
#россия #петербург #общество #финский залив #джаз #крыши

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