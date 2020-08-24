Ледяные аэродромы укрепят российскую армию в Арктике

Россия сможет оборудовать взлетно-посадочные полосы в Арктике прямо на льду благодаря разработке ученых Московского государственного технического университета им. Баумана. Проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук в рамках форума «Армия-2020» рассказал, что с помощью новейшей технологии можно будет изменять структуру льда.

«Проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Это достигается за счет модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, которые позволяют осуществлять посадку авиатранспортных средств на подготовленную ледовую полосу. <…> Сейчас идет отработка технологий, чтобы подтвердить, что наши подходы правильные», — заявил Сторожук.

Данный проект МГТУ им. Баумана называется «Площадка». Он предназначен для материковых территорий Заполярья и разрабатывается совместно с Министерством обороны РФ. По словам проректора по экономике и инновациям, в будущем разработка позволит сажать на лед даже тяжелые бомбардировщики и транспортные самолеты, к примеру Ил-76.

Взлетная полоса изо льда очень прочная, а если на ней будут появляться трещины, их своевременно засекут волоконно-оптические сенсоры. Во время оттепели состояние площадки будут поддерживать с помощью реагентов и подмораживания.

Проект «Площадка» даст российской армии значительное преимущество в арктическом регионе, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков. В беседе с «Политикой Сегодня» специалист обратил внимание, что технология поможет строить новые аэродромы и военные базы на Крайнем Севере.

«Разработка ученых из университета Баумана очень важна. С помощью нее в Арктике можно будет создавать новые базы с взлетно-посадочными полосами. В регионе очень низкие температуры, периодически случаются оттепели. А "Площадка" как раз позволит держать полосу в постоянной готовности к приему самолетов. И не стоит забывать, что полоса – она не только для самолетов, это еще и снабжение базы», — сказал Калмыков.

Эксперт напомнил, что в регионе уже есть «Арктический Трилистник» — российская военная база на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Ее главная задача – обеспечение противовоздушной обороны, однако полноценному функционированию мешала недостаточная длинна взлетно-посадочной полосы.

«За последние два года длину полосы на "Трилистнике" несколько раз искусственно увеличивали. Сейчас она составляет 3500 метров. С помощью проекта "Площадка" этот процесс станет в несколько раз проще. Этот аэродром как раз может принимать тяжелые стратегические бомбардировщики. А это значит, что база "Трилистник" контролирует почти всю Арктику. И Северный морской путь», — добавил Калмыков.

Последний является перспективным торговым направлением, который с годами будет использоваться все больше, подчеркнул собеседник «Политики Сегодня». Таяние полярных льдов обеспечит более свободный проход судов, нужда в атомных ледоколах отпадет. Поэтому России необходимо усилить контроль над данным участком, полагает Калмыков.

Военное превосходство над расположенной между тремя материками Арктикой дает ключ ко всему Северному полушарию. Если в районе Северного полюса установить вооружение с высоким радиусом действия, то за короткое время оно сможет поразить любую цель в странах Северного полушария.

Арктика обладает огромными запасами природного газа и нефти. Организации и исследовательские группы со всего мира дают разные оценки по объему «черного золота» в регионе. Так, глобальная исследовательская группа по энергетике и добыче полезных ископаемых Wood Mackenzie насчитала 233 миллиардов баррелей нефти.

Природного газа в Арктике еще больше. По мнению ученых из геологических служб США и Дании, объем газа составляет около 1550 триллионов кубометров. Этого количества хватит, чтобы снабжать голубым топливом весь мир в течение 14 лет.

В 2014 году Россия впервые в мире начала добычу нефти с шельфового месторождения в Арктике. В 2017 году глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что страна потратит на освоение холодного региона более 160 миллиардов рублей до 2025 года. По информации исследователей, 70% природного газа в Арктике находятся на подконтрольной России территории.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» открылся в конгрессно-выставочном центре ВС РФ «Патриот» 23 августа 2020 года. Также часть показов проходит на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино и Ашулук в Астраханской области. Гостями мероприятия стали представители почти 100 стран. На территории «Патриота» посетителям представили почти 28 тысяч экспонатов. Форум продлится до 29 августа.