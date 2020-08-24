Марков: немецкие врачи могут найти у Навального "какой-нибудь Новичок"

Западные спецслужбы могут потребовать от немецкого госпиталя "Шарите" сфальсифицировать результаты медицинского обследования блогера Алексея Навального, заявил член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Марков считает более правдивой версию об обострении какого-нибудь хронического заболевания у Навального, так как омские врачи не обнаружили в организме блогера следов ядовитого вещества. По мнению политолога, немецкие специалисты могут сфабриковать результаты анализов и сообщить о яде, передает Федеральное агентство новостей.

"В госпитале могут найти какой-нибудь "Новичок". Возможно, что в это время немецкие спецслужбы заставляют врачей объявить о фальсификации результатов медицинского исследования", — считает Марков.

Политолог также напомнил об "отравлении" бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Марков считает, что эти истории очень похожи. Немецкие специалисты объявили об "отравлении" Ющенко, не предоставив доказательств. Кроме того, сам экс-президент отказался сдавать ряд анализов.

Инцидент произошел утром 20 августа. Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске. Блогера госпитализировали в реанимацию, затем его транспортировали в немецкую клинику.