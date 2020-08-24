Соловейчик объяснил интерес Украины в делах Белоруссии

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал политолог Владимир Соловейчик, комментируя совет провести перевыборы, с которым украинский президент Владимир Зеленский обратился к своем белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

Зеленский считает, что Лукашенко, если он уверен в поддержке белорусского народа, надо не просто согласиться на повторные президентские выборы в стране, но и провести их в кратчайшие сроки.

«Я бы точно сказал: через месяц новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», — заявил он, отметив, что на новые выборы в Белоруссии можно было бы пригласить международных наблюдателей и еще всех, кого только можно.

По мнению политического аналитика Владимира Соловейчика, украинская власть вообще, и Владимир Зеленский в частности, позволяют себе такое настырное вмешательство во внутренние дела соседнего суверенного государства, так как, видимо, считают его зоной своего влияния, но это не соответствует действительности. Граждане Белоруссии и власти этой страны в состоянии сами, без советов Зеленского, разобраться со своими проблемами.

«Не является секретом, что действия соседей Белоруссии из числа стран — участниц агрессивного блока НАТО (Польша, Литва, Латвия) и примкнувшей к ним Украины направлены на то, чтобы поменять власть в республике, — напомнил аналитик. — И все ради того, чтобы транснациональные корпорации (ТНК), интересы которых обслуживают правители как стран — участниц НАТО, так и их украинские лакеи, смогли захватить в ходе приватизации лакомые куски белорусской промышленности и сельскохозяйственных земель».

Действующий президент Белоруссии как раз препятствует этому, поэтому со стороны «советчиков» и раздаются требования его сместить с этой должности, объяснил Соловейчик.

Предвыборная программа соперника Лукашенко на недавних выборов – домохозяйки Светланы Тихановской – как раз включала в себя все эти пункты: приватизацию, «зону свободной торговли», открытие Белоруссии для транснациональных корпораций, и вступление страны в ВТО (Всемирную торговую организацию».

«ВТО — это главнейшее орудие капиталистической глобализации и важнейшего инструмента экспансии ТНК по всему миру, — объяснил эксперт. — Поскольку президент Зеленский уже реализует все эти требования на Украине. Например, узаконивая частную собственность на землю и право ее купли-продажи, в том числе и для иностранцев»

Поэтому совсем не удивительно, добавил он, что теперь Зеленский, пытаясь угодить своим заокеанским хозяевам, пытается привести туда же Белоруссию. Именно в этом смысл всех его высказываний, также как и высказываний Тихановской, и поддерживающих ее националистов и либералов, которые выступают под бело-красно-белым флагом пособников Гитлера в годы Великой Отечественной войны.

В заключение своих рассуждений Владимир Соловейчик, выразил уверенность в том, что подобное вмешательство во внутренние дела Белоруссии окажет НАТО и лакеям военного блока дурную услугу, так как покажет белорусским гражданам, кто есть кто, у кого еще сохранился здравый смысл, трезвый ум, совесть и историческая память, а кто их утратил.