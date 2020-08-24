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 Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

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14:31   24 Августа 2020
Шоу-бизнес

Кирилл "Руки-базуки" назвал Ефремова Иудой и потребовал арестовать

Кирилл "Руки-базуки" назвал Ефремова Иудой и потребовал арестовать

Блогер Кирилл Терешин, известный как "Руки-базуки", потребовал ареста Михаила Ефремова перед зданием Пресненского суда.

"Руки-базуки" заявил журналистам, что требует справедливости, после чего назвал Ефремова "Иудой", которого "нужно посадить в тюрьму".

Также Терешин убежден, что все защитники актера, регулярно приходящие к зданию суда, получают за это денежное вознаграждение.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Пострадавший 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор: Руслан Неглинный
#ефремов #Руки-базуки #Кирилл Терешин

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