Кирилл "Руки-базуки" назвал Ефремова Иудой и потребовал арестовать

Блогер Кирилл Терешин, известный как "Руки-базуки", потребовал ареста Михаила Ефремова перед зданием Пресненского суда.

"Руки-базуки" заявил журналистам, что требует справедливости, после чего назвал Ефремова "Иудой", которого "нужно посадить в тюрьму".

Также Терешин убежден, что все защитники актера, регулярно приходящие к зданию суда, получают за это денежное вознаграждение.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Пострадавший 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.