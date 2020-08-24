Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Марков: немецкие врачи могут найти у Навального "какой-нибудь Новичок"

Марков: немецкие врачи могут найти у Навального "какой-нибудь Новичок"

 Эксперты оценили предложение «ЕР» газифицировать дома за счет «Газпрома»

Эксперты оценили предложение «ЕР» газифицировать дома за счет «Газпрома»
В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

 Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу
Кравчук не исключает перенос переговоров по Донбассу в Швейцарию

Кравчук не исключает перенос переговоров по Донбассу в Швейцарию

 Пожар на Арабском газопроводе под Дамаском ликвидировали

Пожар на Арабском газопроводе под Дамаском ликвидировали
Марков: немецкие врачи могут найти у Навального "какой-нибудь Новичок"

Марков: немецкие врачи могут найти у Навального "какой-нибудь Новичок"

 Эксперты оценили предложение «ЕР» газифицировать дома за счет «Газпрома»

Эксперты оценили предложение «ЕР» газифицировать дома за счет «Газпрома»
В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

 Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу
Кравчук не исключает перенос переговоров по Донбассу в Швейцарию

Кравчук не исключает перенос переговоров по Донбассу в Швейцарию

 Пожар на Арабском газопроводе под Дамаском ликвидировали

Пожар на Арабском газопроводе под Дамаском ликвидировали
14:20   24 Августа 2020
Политика

Кравчук не исключает перенос переговоров по Донбассу в Швейцарию

Кравчук не исключает перенос переговоров по Донбассу в Швейцарию

Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе могут быть перенесены в Швейцарию, допускает глава делегации Киева в контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук.

В качестве альтернативы Минску для переговорного процесса он также назвал Швецию и Швейцарию. В настоящее время переговоры проходят в режиме видеоконференции, поэтому площадка для них не имеет особого значения, добавил Кравчук. По его словам, существует вероятность, что Россия "введет войска" в Белоруссию.

Леонид Кравчук высказывался на тему переноса переговоров по Донбассу из Минска и ранее. Тогда в качестве аргумента первый украинский президент привел то, что Белоруссия не принимает непосредственного участия в трехсторонней группе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#донбасс #украина #кравчук

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...