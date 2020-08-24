Кравчук не исключает перенос переговоров по Донбассу в Швейцарию

Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе могут быть перенесены в Швейцарию, допускает глава делегации Киева в контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук.

В качестве альтернативы Минску для переговорного процесса он также назвал Швецию и Швейцарию. В настоящее время переговоры проходят в режиме видеоконференции, поэтому площадка для них не имеет особого значения, добавил Кравчук. По его словам, существует вероятность, что Россия "введет войска" в Белоруссию.

Леонид Кравчук высказывался на тему переноса переговоров по Донбассу из Минска и ранее. Тогда в качестве аргумента первый украинский президент привел то, что Белоруссия не принимает непосредственного участия в трехсторонней группе.