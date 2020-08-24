Пожар на Арабском газопроводе под Дамаском ликвидировали
Пожар на участке Арабского газопровода в Сирии под Дамаском ликвидировали при помощи пожарных сирийской гражданской обороны.
Пожар начался утром 24 августа между регионами Думейр и Адра. Возгорание стало причиной теракта и привело к тому, что полностью прекратилась подача электричества в стране.
Как заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем, после тушения огня специалисты проверили исправность линии газопровода, а в скором времени подачу ресурса возобновят. Уже сейчас восстановлена газоподача на электростанции Насирия и Джандар, сообщил он.
"Нам удалось закрыть секционные вентили на газопроводе, который имеет диаметр в 36 дюймов (91 см) и перекачивает 7 миллионов кубометров природного газа в сутки. Это позволило изолировать поврежденный участок", — цитирует чиновника ФАН.