Пожар на Арабском газопроводе под Дамаском ликвидировали

Пожар на участке Арабского газопровода в Сирии под Дамаском ликвидировали при помощи пожарных сирийской гражданской обороны.

Пожар начался утром 24 августа между регионами Думейр и Адра. Возгорание стало причиной теракта и привело к тому, что полностью прекратилась подача электричества в стране.

Как заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем, после тушения огня специалисты проверили исправность линии газопровода, а в скором времени подачу ресурса возобновят. Уже сейчас восстановлена газоподача на электростанции Насирия и Джандар, сообщил он.