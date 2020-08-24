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13:49   24 Августа 2020
Политика

Лукашенко назвал негативными для ситуации с COVID-19 "терки на улицах"

Лукашенко назвал негативными для ситуации с COVID-19 "терки на улицах"

"Терки на улицах" являются негативным влиянием на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии.

Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, вторая волна коронавируса пока не началась, но спада заболеваемости тоже нет, так как происходят "терки на улице". Также Лукашенко добавил, что по-прежнему Белоруссия остается на низком уровне заболеваемости, поэтому хочется свести число зараженных к минимуму.

"Коронавирус в общей массе не лидирующая позиция, есть другие болезни. Поэтому я убедительно прошу обратить на это внимание", — заявил президент республики на заседании встречи с назначенным и.о. министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем и спикером Совета Республики Натальей Кочановой.

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Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #лукашенко #протесты

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