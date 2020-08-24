Лукашенко назвал негативными для ситуации с COVID-19 "терки на улицах"

"Терки на улицах" являются негативным влиянием на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии.

Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, вторая волна коронавируса пока не началась, но спада заболеваемости тоже нет, так как происходят "терки на улице". Также Лукашенко добавил, что по-прежнему Белоруссия остается на низком уровне заболеваемости, поэтому хочется свести число зараженных к минимуму.