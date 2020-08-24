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13:10   24 Августа 2020
Общество

Жена Ефремова пожаловалась на "дежурство" журналистов в доме

Жена Ефремова пожаловалась на "дежурство" журналистов в доме

Супруга актера Михаила Ефремова обратилась в правоохранительные органы с жалобой на журналистов, которые "дежурят" в их подъезде.

Софья Кругликова сообщила полицейским, что в подъезде дома, в котором проживает семья, регулярно присутствуют подозрительные люди, передает РЕН ТВ. Актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Очередные судебные слушания по делу о смертельном ДТП перенесли на 31 августа.

Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения учинил аварию в центре Москвы. Родственники погибшего водителя фургона требуют максимального наказания для злоумышленника.

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Автор: Борис Нестеров
#сми #ефремов #Кругликова

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