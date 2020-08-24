Путин не участвовал в переговорах на тему перелета Навального в ФРГ

Президент России Владимир Путин не участвовал в переговорах на тему перевозки блогера Алексея Навального в Германию, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, транспортировка Навального была решением врачей, связанным с состоянием блогера. Он также добавил, что на эту тему не было никаких международных переговоров.

"Здесь нет никакого повода для международных переговоров", — прокомментировал он журналистам.

Также Песков добавил, что все ведомства сделали свою работу очень быстро и оперативно, чтобы отправить Навального на лечение в ФРГ. Все формальности, которые связаны с вылетом, были быстро и без проблем приняты, резюмировал он.