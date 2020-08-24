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 Российские программисты научатся предсказывать эпидемии

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В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

 Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу
Путин не участвовал в переговорах на тему перелета Навального в ФРГ

Путин не участвовал в переговорах на тему перелета Навального в ФРГ

 Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом

Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом
12:48   24 Августа 2020
Россия

Кремль констатировал отсутствие каналов связи с белорусской оппозицией

Кремль констатировал отсутствие каналов связи с белорусской оппозицией

Кремль не имеет никаких каналов связи, а также переговоров с белорусской оппозицией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Кроме того, в Кремле подчеркнули, что в Белоруссии отсутствуют провокации со стороны митингующих. Сотрудники правоохранительных органов корректно выполняют свои обязанности.

Президентские выборы в республике прошли 9 августа. По официальным данным Центральной избирательной комиссии страны, Александр Лукашенко набрал 80% голосов.

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Автор: Илья Романович
#россия #песков #оппозиция #белоруссия

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