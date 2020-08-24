Кремль констатировал отсутствие каналов связи с белорусской оппозицией

Кремль не имеет никаких каналов связи, а также переговоров с белорусской оппозицией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Кроме того, в Кремле подчеркнули, что в Белоруссии отсутствуют провокации со стороны митингующих. Сотрудники правоохранительных органов корректно выполняют свои обязанности.

Президентские выборы в республике прошли 9 августа. По официальным данным Центральной избирательной комиссии страны, Александр Лукашенко набрал 80% голосов.