Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают появление на публике главы Белоруссии Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая с автоматами и в бронежилетах.

Накануне в Минске прошел митинг противников действующего президента страны, который по данным ЦИК Белоруссии победил на президентских выборах, набрав более 80% голосов. Несогласные с результатами выборов собрались 24 августа у резиденции Лукашенко, однако силовики перекрыли им дорогу.

В этот же день в Telegram-канале "Пул первого" было опубликовано видео прилета Лукашенко в свою резиденцию в сопровождении сына. В их руках были автоматы, похожие на АК, но только без рожка.