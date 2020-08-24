Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жена Ефремова пожаловалась на "дежурство" журналистов в доме

Жена Ефремова пожаловалась на "дежурство" журналистов в доме

 Российские программисты научатся предсказывать эпидемии

Российские программисты научатся предсказывать эпидемии
В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

 Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу
Путин не участвовал в переговорах на тему перелета Навального в ФРГ

Путин не участвовал в переговорах на тему перелета Навального в ФРГ

 Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом

Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом
Жена Ефремова пожаловалась на "дежурство" журналистов в доме

Жена Ефремова пожаловалась на "дежурство" журналистов в доме

 Российские программисты научатся предсказывать эпидемии

Российские программисты научатся предсказывать эпидемии
В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

 Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу
Путин не участвовал в переговорах на тему перелета Навального в ФРГ

Путин не участвовал в переговорах на тему перелета Навального в ФРГ

 Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом

Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом
12:42   24 Августа 2020
Политика

Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом

Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают появление на публике главы Белоруссии Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая с автоматами и в бронежилетах.

Накануне в Минске прошел митинг противников действующего президента страны, который по данным ЦИК Белоруссии победил на президентских выборах, набрав более 80% голосов. Несогласные с результатами выборов собрались 24 августа у резиденции Лукашенко, однако силовики перекрыли им дорогу.

В этот же день в Telegram-канале "Пул первого" было опубликовано видео прилета Лукашенко в свою резиденцию в сопровождении сына. В их руках были автоматы, похожие на АК, но только без рожка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#песков #кремль #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...