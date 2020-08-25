Кто, если не Навальный? Главные кандидаты на место рупора либералов

Алексей Навальный находится на лечении в немецкой клинике «Шарите». Врачи проводят исследования, но говорить о результатах рано: пока пациент не вышел из комы. Немцы сдержанно огласили выводы: «клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы».

Однако прямо подтверждать версию сторонников блогера об отравлении врачи не взялись, лишь указав на признаки токсина в организме. Конкретики от «Шарите» общественность ждала 25 августа, но клиника почему-то внезапно отменила запланированную на утро пресс-конференцию.

Пока место блогера на Youtube и других интернет-площадках пустует, «Политика Сегодня» взялась предположить, кто из представителей либеральных кругов возглавит цитадель протестной мысли вместо основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ).

Завсегдатаи протестов Яшин и Гудков

Вероятность: 40%.

Плюсы: управленческий опыт, медийность.

Бывший соратник Навального по партии «Яблоко» Илья Яшин всегда умел балансировать на грани системной и внесистемной оппозиции. Летом 2019 года он активно участвовал в несанкционированном митинге после проваленных Любовью Соболь выборов в Мосгордуму, а за два года до этого возглавил Красносельский муниципальный округ Москвы.

С 2006 года Яшин был членом федерального бюро партии «Яблоко», но вскоре его исключили за «нанесение политического ущерба» — активист вступил в ряды либерально-демократического движения «Солидарность». Сам же Яшин говорит, что его выгнали за критику бессменного яблочного лидера Григория Явлинского.

«У Яшина есть некоторый опыт управления людьми, достаточно долгий послужной список. Конечно, будут пытаться влезть на это место и «старые» либералы типа Леонида Гозмана [глава «Союза правых сил»], но я думаю, что здесь важно, чтобы человек обладал ораторским талантом, не только известным блогером был, но и принят был бы еще на Западе как консенсусный политик», — поделился мнением по поводу будущего преемника Навального политолог Павел Данилин.

Что же касается бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова — он тоже может попытаться занять место Навального в медийном поле, считает Данилин. У него есть определенный политический опыт, пусть и неудачный: Гудков давний «яблочник», создавал партию вместе с Ксенией Собчак, выдвигался в Госдуму — в 2011 году даже успешно. По мнению Данилина, он сможет заменить Навального примерно с такой же вероятностью, как и жена блогера — Юлия Навальная. Но, в отличие от Гудкова-младшего, Навальный не может похвастаться протекцией отца с опытом службы в ФСБ.

«Думаю, что не исключен вариант участия Дмитрия Гудкова, не исключен вариант на эту же позицию будет пробоваться жена Навального», — отметил политолог.

Любовь Соболь и Иван Жданов

Вероятность: 25%.

Плюсы: ближайшие соратники Навального.

Люди из ближнего круга Навального вряд ли упустят возможность шагнуть вверх по карьерной лестнице, заняв место своего начальника. Правда, Соболь могут помешать скандальные эпизоды вроде протеста на диване в здании Центризбиркома — не все либерально настроенные граждане одобрили неоднозначный поступок. Тем не менее яркий женский образ способен составить серьезную конкуренцию Навальному в качестве руководителя ФБК и главного лица блога на YouTube.

Харизма и ораторские способности директора ФБК Ивана Жданова — вопрос спорный, тем не менее организовать деятельность «Фонда» он способен. Субъективно Жданов существенно проигрывает Соболь как минимум потому, что не может носить красные платья, эффектно выглядящие в кадре.

Евгений Ройзман

Вероятность: 10%.

Плюсы: опыт, лидер оппозиционного мнения.

Бывший партнер Навального по общеукрепляющему бегу экс-мэр Екатеринбурга, известный своими резкими высказываниями по любому вопросу в общественно-политической жизни России, пока не изъявляет особого желания возвращаться в большую политику. Однако столь резкий поворот в кругах системной и бессистемной оппозиции, возможно, подтолкнет Евгения Вадимовича изменить свое мнение. 57 лет — отличный возраст, чтобы вновь заявить о себе на всю страну.

Единственной видимой причиной, по которой Ройзман не сможет завоевать доверие приверженцев либерализма, является его бескомпромиссная позиция в отношении запрещенных веществ. Политик не готов мириться даже с декриминализацией «легких» наркотиков, на чем настаивают многие представители либеральных взглядов.

Михаил Светов

Вероятность: 8%.

Плюсы: молодость, свежий взгляд на политическую повестку.

Безусловно, либертарианцы заявили новое слово в протестной повестке, переосмыслив многие либеральные позиции: предлагается упразднить государство как таковое или хотя бы снизить его роль в социальной и экономической сферах, пересмотреть налоговую политику и минимизировать материальную поддержку от государства, а также отменить ряд законодательных запретов во имя личностной свободы.

Несмотря на противоречия, Светов активно сотрудничает с Навальным, а одним из его запоминающихся выступлений стала речь на митинге против блокировки мессенджера Telegram.

Что касается спорной стороны либертарианства, то Светова неоднократно упрекали за интимную связь с несовершеннолетней — Анастасией Стародубовской, которая всего на шесть лет старше дочери Навального — Дарьи.

Егор Жуков

Вероятность: 7%.

Плюсы: молодость, задор, бескомпромиссность.

Не менее яркий представитель либертарианского лагеря Егор Жуков прославился публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности во время незаконных летних митингов в Москве в 2019 году, за что и получил условных срок. Анархо-капиталиста (как еще называют либертарианцев), закрыв глаза на судимость, взял на работу главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

С тех пор молодой противник институтов государства ведет на «Эхе» собственную программу «Условно ваш». От большинства журналистов радиостанции Жукова отличает манера вступать в жаркие дискуссии с гостями.

Что касается условного союзника Жукова в нелюбви к патернализму Михаила Светова, то их позиции расходятся по ряду вопросов. Последнего неоднократно упрекали за недостаточно лояльное отношение к наркотикам и ЛГБТ. Однако обоих роднит неприятие феминизма.

Данилин считает, что занять место Навального у Светова и Жукова не получится, несмотря на то, что оба освоили «онлайн-формат» и знают, как работать на камеру. Для аудитории Навального они могут быть чересчур свободолюбивыми.

«Пока что это слишком маргинальная и не пользующаяся авторитетом группа», — заключил Данилин.

Юрий Дудь

Вероятность: 5%

Плюсы: медийность, кумир молодежи, любимец женщин

Редакция ПС может только предположить, что скажет Юрий Дудь, оказавшись перед Путиным, однако в одном уверена однозначно: топовый ютубер может с легкостью конвертировать свою популярность в политический капитал. Однако пока Юрий не изъявлял подобных намерений. Вероятно, от политического поприща журналиста отделяет самое важное интервью в его жизни. Для кого-то может оказаться существенным минусом то, что Дудь любит несколько устаревший среди электората панк-рок.

Илья Варламов

Вероятность: 3%

Плюсы: прическа и любовь к велосипедам.

Канал урбаниста Ильи Варламова YouTube предлагают подписчикам Навального в рекомендациях, однако повестки блогеров схожи опосредованно. Будучи последовательным критиком обустройства российских городов, Варламов не готов играть в большую политику. В амбиции Варламова поверили лишь на короткое время, когда блогер объявил о выдвижении в «градоначальники» Омска и Петербурга.

Позже москвич опроверг собственный пост в Instagram о притязаниях на управление Северной столицей, объяснив это частью игры с Ксенией Собчак. Вышеупомянутый Михаил Светов не верит в искренность Варламова, как лидера либерально-урбанистической мысли, относя его к категории «тусовочка». Так либертарианец называет тех, кто изображает оппозицию, на деле ей не являясь.

Варламов? Конечно, тусовочка. — Mikhail Svetov (@msvetov) June 14, 2018

Лев Шлосберг

Вероятность: 2%

Плюсы: интеллигентность.

Без лидера псковского «Яблока» в региональном облсобрании депутатов было бы скучно. Лев Маркович имеет собственное, отличное от большинства мнение почти по каждому вопросу, чем резко выделяется на фоне парламентского единства. К примеру, его речь о патриотизме, казалось, погрузила народных избранников в шаманское оцепенение.

Впрочем, магнетизм Шлосберга теряет силу за пределами родной земли. Конкуренцию на федеральном уровне пациенту клиники «Шарите» как по количеству подписчиков, так и по уровню ораторского мастерства, «яблочник» может составить лишь в очень гипотетической перспективе.