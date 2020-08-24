Российские программисты научатся предсказывать эпидемии

В России создадут систему, которая, благодаря искусственному интеллекту (ИИ), сможет предсказывать политические или социальные события, а также вспышки различных заболеваний. Об этом рассказал генеральный директор концерна РТИ (радиолокация, технологии, информация) Павел Лаптаев.

«Мы разрабатываем систему на базе искусственного интеллекта, которая выявляет риски наступления каких-либо событий на основе данных из электронных СМИ и других источников информации. Проведя определенные настройки, думаю, мы сможем на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы, подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать», — заявил он в интервью ТАСС.

Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта, разработчик Роман Душкин в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что похожие системы уже существуют. В Управлении дорожного движения используют ИИ для обработки ситуаций и загруженности на улицах.

«В составе интеллектуально-транспортных систем есть система транспортного планирования и моделирования. Она получает и анализирует большое количество информации из разных источников. В основном, это параметры транспортных потоков. И на основе этих данных система делает прогноз, какой будет ситуация на дорогах. Поэтому фундаментальных препятствий для создания РТИ этой системы я не вижу», — сообщил эксперт.

Душкин обратил внимание, что если человек или группа людей справляются с какой-либо задачей, то ее выполнение вполне можно доверить средствам автоматизации. Самое главное – это определить четкие цели, по которой ИИ будет работать с источниками информации.

Как такая система будет работать в масштабах целого мира и «на ранних стадиях» предсказывать вспышки вирусных заболеваний, пока сказать трудно, считает Душкин. Все будет зависеть от модели искусственного интеллекта и того, как она будет обрабатывать информацию. Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта усомнился, что с помощью таких технологий можно предсказать пандемию.

«Прогнозировать наступление эпидемии по информации СМИ и других открытых источников точно невозможно. Насчет других событий еще можно подумать. Получается так: журналист написал, что кто-то съел летучую мышь в фудкорте какого-то рынка. Как система поймет, что эта информация является значимой для прогнозирования эпидемии? Вопрос в модели, которая будет использоваться в этой разработке. Как и любая кибернетическая вещь, она основывается на переработке входных сигналов в выходные значения. Какие входные сигналы зададут этой системе в РТИ, пока никто не объяснил», — сказал специалист.

Для того, чтобы «научить» систему работать с нужными данными и их параметрами, в некоторых случаях создаются целые виртуальные города, добавил Душкин. К примеру, беспилотные автомобили, прежде чем выехать на улицы реального населенного пункта, разучивают поведение на дороге в учебной программе.

«Они "ездят" по симулированным городам. То есть физически машина стоит на месте, но ее "мозги" передвигаются по виртуальному городу. Здесь то же самое: можно создать симуляцию некой среды. В ней, допустим, будут появляться сигналы СМИ, какие-то записи и так далее. И на каскаде таких сигналов система будет учиться принимать решение и давать вердикт, отталкиваясь от своей модели. Со временем точность ее вердиктов будет расти благодаря такому обучению», — заключил эксперт в области искусственного интеллекта.

Павел Лаптаев не уточнил, через сколько времени система будет готова к использованию. Гендиректор РТИ заявил о разработке в рамках форума «Армия-2020».

Международный военно-технический форум открылся в конгрессно-выставочном центре ВС РФ «Патриот» 23 августа 2020 года. Также часть показов проходит на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино и Ашулук в Астраханской области. Гостями мероприятия стали представители почти 100 стран. На территории «Патриота» посетителям представили почти 28 тысяч экспонатов. Форум продлится до 29 августа.