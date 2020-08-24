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12:10   24 Августа 2020
Экономика

В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

Образовательные кредиты в России станут дешевле благодаря снижению ставки. Правительство РФ также увеличит срок погашения займов по образовательным кредитам.

Образовательные займы теперь можно будет погасить в течение 15 лет. Такое решение приняло Правительство РФ. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, как сообщает ТАСС, подписал соответствующее постановление, которое также снижает размер процентной ставки по кредитам на образование.

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Автор: Кристина Мокроусова
#правительство рф #мишустин #образовательный кредит

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