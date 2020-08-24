В России увеличат срок погашения займов по образовательным кредитам

Образовательные кредиты в России станут дешевле благодаря снижению ставки. Правительство РФ также увеличит срок погашения займов по образовательным кредитам.

Образовательные займы теперь можно будет погасить в течение 15 лет. Такое решение приняло Правительство РФ. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, как сообщает ТАСС, подписал соответствующее постановление, которое также снижает размер процентной ставки по кредитам на образование.