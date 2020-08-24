RADA могут запретить в РФ из-за похищения Шугалея и Суэйфана

Группировку RADA следует внести в список запрещенных террористических организаций, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Александр Малькевич направил письмо директору ФСБ России Александру Бортникову. В своем обращении политолог просил признать организацию RADA запрещенной на территории Российской Федерации. Это вызвано тем, что RADA приняла участие в удержании российских ученых, которые прибыли проводить исследования в Ливии.

Боевики RADA незаконно удерживают социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в ливийской тюрьме. Граждане РФ отправились на территорию Ливии, имея на это разрешение. Чтобы привлечь внимание общественности на террористический режим в Ливии сняли фильм "Шугалей", который детально рассказывает о похищении россиян. Осенью 2020 года грядет премьера второй части фильма, сообщает ФАН.