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 Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

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12:01   24 Августа 2020
Армия

Российский автомобиль-амфибия "Дрозд" поразил формой экспертов The Drive

Российский автомобиль-амфибия "Дрозд" поразил формой экспертов The Drive

Впервые показываемая широкой публике на военно-техническом форуме "Армия-2020" российский автомобиль-амфибия "Дрозд" получила лестные оценки The Drive. Эксперты издания ранее посмотрели видео с "Дроздом".

Внешняя форма и способность убирать колеса на воде российского автомобиля-амфибии "Дрозд" напомнили экспертам американского издания The Drive фантастические автомобили Джеймса Бонда. Как сообщает Lenta.ru, "Дрозд" развивает скорость в 100 км/ч на суше и 70 км/ч на воде.

Столь большая скорость на воде обусловлена способностью машин глиссировать, т.е. скользить по водной глади. "Дрозд" может заинтересовать армейский спецназ, спецназ МВД, а также спасателей. Производит машину Балтийская машиностроительная компания.

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Автор: Василий Пименов
#Армия-2020 #дрозд #The drive

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