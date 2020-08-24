Эксперты оценили предложение «ЕР» газифицировать дома за счет «Газпрома»

В «Единой России» предложили «Газпрому» оплатить гражданам затраты по подключению к газораспределительным сетям. Компенсировать расходы корпорации планируют через меры государственной поддержки, например, льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению газа возложить на "Газпром", при этом компенсировать компании затраты через предоставление мер государственной поддержки, это могут быть, например, льготы по НДПИ, может быть предусмотрена возможность выпуска бессрочных облигаций, ну и другие», — сказал Турчак в ходе совещания по газификации регионов.

По словам Турчака, сегодня уровень газификации по России составляет в среднем 70%. Но если в центральном и южном федеральном округах эта цифра — на уровне 80–95%, то в Сибири и на Дальнем Востоке — около 10–20%.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов посчитал подобный союз политической партии и ведущей энергетической компании России удачным политтехнологическим ходом в преддверии выборов в Госдуму 2021 года.

«Думаю, это вполне хорошая инициатива и, к тому же, востребованная населением. Поскольку это достаточно серьезные издержки для тех граждан, которые должны подключаться к газораспределительным сетям. Эта идея заслуживает внимания и является примером успешной совместной деятельности политической партии и государственной корпорации, а также примером того, что правящая партия готова услышать инициативы граждан и содействовать их реализации поскольку данное предложение давно обсуждается в российском обществе», — не сомневается политолог.

Сейчас подключить газ к дому стоит сотни тысяч рублей. Не исключено, что эти расходы переложат на «Газпром».https://t.co/h0ElEPVc9h — The Bell (@ru_thebell) August 24, 2020

Шаповалов предположил, что инициатива «Единой России» привлечет наибольшее внимание тех избирателей, которые проживают в частном секторе.

«Данное положение будет иметь позитивный отклик в случае его реализации среди значительной части избирателей, прежде всего, проживающих в сельской местности. И тех избирателей, которые живут в частных домах, застройках, в том числе и в городской местности», — считает собеседник «Политики Сегодня».

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач с доводами Владимира Шаповалова согласился. Эксперт отметил, что идея ввести правило «одного окна» в сфере газификации «выглядит здраво».

«Сейчас из-за отсутствия финансовых ресурсов на региональном уровне, а также низкой платежеспособности значительной части населения даже в газифицируемых населенных пунктах и объектах подключение потребителей происходит далеко не в полной мере. Это снижает и эффективность инвестиций, и не способствует решению социальных проблем», — сказал Гривач в беседе с «Политикой Сегодня».

Эксперт подчеркивает, что просто возложить расходы на «Газпром» было бы неправильно, поскольку окупить их за счет продажи газа населению невозможно.

«Такие поставки газа из-за низких регулируемых цен глубоко убыточны. А то, что "Единая Россия" при подготовке нового механизма газификации исходит из необходимости компенсации этих затрат со стороны государства, вполне разумно и резонно. Вопрос, как всегда, в деталях. Их нужно отработать и согласовать, чтобы внести необходимые изменения в законодательство и ускорить темпы газификации в России», — призывает Гривач.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что «Единая Россия» назвала индивидуальное жилищное строительство приоритетным направлением в Народной программе партии на выборах 2021 года в Госдуму. Как показали социологические опросы, в таком жилье нуждается значительное число россиян. Чтобы удовлетворить спрос, в ближайшие пять лет, по словам председателя партии Дмитрия Медведева, необходимо построить порядка трех миллионов одноквартирных домов.