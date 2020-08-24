Убийца девочки из Саратова осужден на пожизненный срок

Житель Саратова, признанный виновным в убийстве девятилетней девочки, получил пожизненный срок.

Жестокое убийство произошло в октябре 2019 года. Девочка пропала, когда шла утром в школу мимо гаражей. Тело мертвого ребенка нашли на следующий день. Девочку обнаружили в одном из гаражей.

Правоохранители арестовали по делу об убийстве и изнасиловании ребенка 35-летнего местного жителя. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Гособвинитель и потерпевшая сторона просили приговорить обвиняемого к пожизненному сроку.

Подсудимого признали виновным в убийстве и сексуальном насилии в отношении малолетнего ребенка. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевших.