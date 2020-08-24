Личные данные 235 миллионов пользователей соцсетей TikTok, Instagram и видеохостинга YouTube оказались в открытом доступе. Портал The Next Web сообщает, что эксперты по кибербезопасности компании Comparitech обнаружили утечку случайно: персональные контакты, личная статистика и фотографии людей находились в сети без какой-либо защиты.

«Данные оказались в сети благодаря веб-скрейпингу — это метод автоматического сбора информации с веб-страниц. Это незаконный метод, компании соцсетей запрещают такую практику для защиты пользовательских данных. Однако многие аналитические компании создают большие базы данных пользователей, используя веб-скрейпинг на популярных сайтах. Некоторые из этих компаний часто продают инсайты из этих баз другим фирмам», — пишет The Next Web.

Ведущего аналитика Регионального общественного центра интернет-технологий Урвана Парфентьева не удивила подобная утечка данных. По его словам, Instagram, YouTube и TikTok вполне могли «слить» информацию о пользователях намеренно.

«Подобные инциденты с западными соцсетями довольно однородны, все эти пропажи данных сделаны как под копирку. Если данные в огромном объеме где-то лежат, и компании создают условия, в которых их можно похитить, то эти данные обязательно утекут в сеть. Если, конечно, на них есть определенный спрос. А на личные данные пользователей спрос есть всегда. Это, действительно, могло без злого умысла, по ошибке каких-то специалистов. Однако такая ошибка могла быть и намеренной», — полагает эксперт.

Парфентьев допустил, что утечка данных могла произойти не случайно: компании «поспособствовали» людям, которые в дальнейшем используют эти данные по другую сторону закона. Если человек активно пользуется западными сервисами и соцсетями, он должен быть готов к подобным инцидентам.

Для того, чтобы обезопасить российских пользователей, Парфентьев посоветовал серьезно пересмотреть политику сбора и обработки персональных данных в электронной форме. Этим уже занялись некоторые западные компании: местным разработчикам запрещают использовать, к примеру, технологию распознавания лиц.

«В 1949 году подобное развитие событий очень блестяще предсказал писатель Джордж Оруэлл [в романе "1984"]. Он описал примерно похожие механизмы и их злонамеренное использование во вред обществу. Такие методы сбора данных, как распознавание лиц и прочие, по умолчанию не могут быть направлены на пользу людям. Их нужно серьезно ограничивать, как, например, некоторые страны регулируют вопрос атомной энергии, оглядываясь на Чернобыль. Ведь если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит», — объяснил специалист по информационной безопасности.

Если правительство РФ запретит западным сервисам собирать данные о российских пользователях с помощью неблагонадежных технологий, только тогда можно будет говорить об обеспечении безопасности в отечественном интернете, добавил Парфентьев.

«В тех случаях, когда мы имеем дело с "чувствительными" персональными данными, а также с конфиденциальной, интимной информацией или даже данными о передвижениях граждан, от использования подобных технологий нужно отказаться. Несмотря на узколобое противодействие таких игроков, как Instagram и TikTok, которые видят исключительно только свою выгоду и не хотят смотреть на проблемы безопасности информации в комплексе. Минусы этих методов сбора информации значительно перевешивают немногочисленные плюсы», — заключил аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий.

По информации The Next Web, в каждой пятой записи из слитых баз данных были телефонные номера и электронные адреса пользователей. Редактор компании Comparitech Пол Бишофф заявил, что эта информация очень заинтересует киберпреступников и спамеров [людей, занимающихся массовой рассылкой рекламных писем].

В компаниях Google и Facebook, которые владеют YouTube и Instagram, отказались от комментариев порталу The Next Web.