Российские «СуперПанцири» готовы идти на экспорт

Экспортная версия российского зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь СМ» - «Панцирь-С1М» вскоре может отправиться иностранным покупателям. В настоящее время готовятся контракты на зарубежные поставки зенитных «СуперПанцирей».

ОБ этом в понедельник, 24 августа, пишет газета «Известия», ссылаясь на заявление Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. При этом отмечается, что иностранные покупатели подали заявки не только на покупку у России зенитных «СуперПанцирей», но и на поставку ударных БПЛА «Орион», которые наша страна до сих пор экспортировала только в Китай и в США.

Как отмечается, ранее Россия получила пять дополнительных заявок от иностранных покупателей на приобретение предшественников «СуперПанцирей» - ЗРПК «Панцирь-С1».

По словам директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, Россия выполнила очередной зарубежный контракт на поставку Сербии заказанной в прошлом году батареи из шести зенитно-ракетных пушечных комплексов С1.

Напомним, российский ЗРПК «Панцирь», разработку которого в 2000-х годах частично финансировали Объединенные Арабские Эмираты, является одним из наиболее востребованных за рубежом продуктов нашего военно-промышленного комплекса. Первым покупателем «Панциря» стали именно ОАЭ, заказавшие около 50 машин. Также «Панцири-С1Э» российского производства стоят на вооружении Сирии, Ирака, Алжира и Омана, при чем, по просьбе покупателей, комплекс устанавливался не только на грузовые автомобили «КамАЗ», но и на грузовики иностранного производства.

«Панцирь-С1» активно используется в Сирии и Ливии, где прикрывает российские военные базы, защищая их от террористических атак при помощи беспилотных бомбардировщиков или реактивных снарядов. В ходе создания модернизированной версии ЗРПК «Панцирь-СМ», конструкторы учли опыт, полученной в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Новая версия получила усовершенствованный радар и гиперзвуковую ракету, которые позволяют вдвое увеличить дальность обнаружения и уничтожения вражеских целей – с 20 километров сразу до 40. При этом кабина и экипаж будут защищен броней, которая спасет их от осколков и пуль.

Кроме того, для модернизированной версии «Панциря» разрабатывается малогабаритная зенитная ракета, которую можно будет использовать против реактивных снарядов и малых беспилотников. Впервые боевые машины со специальными малогабаритными зенитными ракетами были продемонстрированы зрителями на Параде Победы, который прошел в Москве 24 июня 2020 года.