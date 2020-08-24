Коронавирус за сутки выявили у 4744 жителей России

Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки, об этом сообщает оперштаб.

По данным медиков, за сутки заболевание выявили у 4744 человек, из них более 23% не имеют клинических признаков коронавируса, но являются его переносчиками. За сутки скончались 65 пациентов с COVID-19, выписались в связи с выздоровлением более 2,4 тысячи.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 961,4 тысячи случаев коронавируса, из них 16,4 тысячи пациентов скончались, более 773 тысяч человек выздоровели.