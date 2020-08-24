Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Журналистам закрыли доступ в больницу "Шарите", где лечится Навальный

Журналистам закрыли доступ в больницу "Шарите", где лечится Навальный

 Коронавирус за сутки выявили у 4744 жителей России

Коронавирус за сутки выявили у 4744 жителей России
Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

 Депутаты ЛДПР выступили за введение ежегодных выплат на сборы детей в школу

Депутаты ЛДПР выступили за введение ежегодных выплат на сборы детей в школу
Зеленский обещает провести парад после гражданской войны в Донбассе

Зеленский обещает провести парад после гражданской войны в Донбассе

 Австрия объяснила высылку российского дипломата

Австрия объяснила высылку российского дипломата
Журналистам закрыли доступ в больницу "Шарите", где лечится Навальный

Журналистам закрыли доступ в больницу "Шарите", где лечится Навальный

 Коронавирус за сутки выявили у 4744 жителей России

Коронавирус за сутки выявили у 4744 жителей России
Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

 Депутаты ЛДПР выступили за введение ежегодных выплат на сборы детей в школу

Депутаты ЛДПР выступили за введение ежегодных выплат на сборы детей в школу
Зеленский обещает провести парад после гражданской войны в Донбассе

Зеленский обещает провести парад после гражданской войны в Донбассе

 Австрия объяснила высылку российского дипломата

Австрия объяснила высылку российского дипломата
10:35   24 Августа 2020
Общество

Суд по делу Ефремова перенесли на 31 августа

Суд по делу Ефремова перенесли на 31 августа

Судебное заседание по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова перенесено на 31 августа 2020 года. Об этом проинформировала пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Ефремов пока не определился, кто будет его адвокатом, и настаивает на проведении биологической экспертизы по его делу. Ранее актер отказался от услуг Эльмана Пашаева, предоставив ему возможность быть консультантом. Суд дал Ефремову неделю на поиск нового адвоката. В противном случае ему назначат защитника в соответствии со статьей 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Михаилу Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Актер обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть другого человека. Автомобиль Ефремова 8 июня выехал на встречную полосу Садового кольца, где в районе Смоленской площади он столкнулся с фургоном Lada, за которым находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Впоследствии водитель грузового автомобиля скончался от полученных травм в больнице.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#москва #пресненский суд #ефремов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...