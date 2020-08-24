Суд по делу Ефремова перенесли на 31 августа

Судебное заседание по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова перенесено на 31 августа 2020 года. Об этом проинформировала пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Ефремов пока не определился, кто будет его адвокатом, и настаивает на проведении биологической экспертизы по его делу. Ранее актер отказался от услуг Эльмана Пашаева, предоставив ему возможность быть консультантом. Суд дал Ефремову неделю на поиск нового адвоката. В противном случае ему назначат защитника в соответствии со статьей 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Михаилу Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Актер обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть другого человека. Автомобиль Ефремова 8 июня выехал на встречную полосу Садового кольца, где в районе Смоленской площади он столкнулся с фургоном Lada, за которым находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Впоследствии водитель грузового автомобиля скончался от полученных травм в больнице.