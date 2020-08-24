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10:21   24 Августа 2020
Экономика

Депутаты ЛДПР выступили за введение ежегодных выплат на сборы детей в школу

Депутаты ЛДПР выступили за введение ежегодных выплат на сборы детей в школу

Родители школьников в России должны ежегодно получать пособия перед началом учебного года, считают депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.

Чтобы собрать первоклассника в школу, необходимо потратить достаточно значительную сумму. На это может уйти до 20 тысяч рублей, отмечают парламентарии.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции и введенных для борьбы с ней ограничений материальное положение многих граждан РФ ухудшилось, поэтому родители школьников нуждаются в финансовой поддержке от государства, передает мнение депутатов ТАСС.

Российским семьям нужно оказывать помощь в виде ежегодного денежного пособия в преддверии нового учебного года. На каждого ребенка предлагается выплачивать по 10 тысяч рублей, рассказали депутаты и сенаторы. Инициативу рассмотрят в российском правительстве.

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Автор: Василий Пименов
#дети #лдпр #выплаты

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