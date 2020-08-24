Ученики автошкол Петербурга не могут попрактиковаться из-за пандемии

Автошколы в Петербурге не проводят практические занятия по вождению из-за ограничений, обусловленных пандемией коронавируса.

Водительские права с конца марта этого года получили порядка 13 тыс. человек в Петербурге и Ленинградской области. Сейчас практические занятия еще не разрешены. Те ученики, которые не проездили необходимое количество часов на практических занятиях, не могут сдать экзамен в ГИБДД, передают "Невские новости".

Учебный год в школах Петербурга начнется 1 сентября и будет проходить с некоторыми изменениями. Учеников ожидает смещенное расписание уроков, будут отменены массовые мероприятия.