Замглавврача омской БСМП №1 удивился шквалу критики о лечении Навального

Заместитель главного врача омской БСМП №1 Анатолий Калиниченко удивился шквалу критики о лечении блогера Алексея Навального, который попал к ним из самолета, следовавшего из Томска в Москву.

По словам Калиниченко, он лично сопровождал Навального, когда его увозили в Германию. После того как пациента передали в самолет транспортной авиации, врач вернулся на работу, доделал все дела и отправился домой, где в интернете прочитал много негативных отзывов.

Как рассказал Калиниченко, его смутило, что многие известные журналисты писали о том, что якобы поставлен неверный диагноз, будто бы Навального неправильно лечили, а в СМИ не предоставили информацию об анализах.

"Прекрасно эти же люди знают, что закон не дает возможности нам это сделать, даже если мы бы максимально захотели. У нас есть пациент, мы его лечим и исходим исключительно из его интересов: выжить, поправить здоровье и уйти из больницы", — заявил врач на пресс-конференции Минздрава Омской области.

Ранее RT провел трансляцию с пресс-конференции, на которой выступил Калиниченко.