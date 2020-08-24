В Госдуме обсуждают возможность выплат по 10 тыс. рублей на сборы в школу

Депутаты Госдумы из ЛДПР обратили внимание на последствия «коронавирусного» кризиса, пагубно повлиявшего на семейные доходы, и направили в правительство РФ законопроект о материальной поддержке родителей, опекунов и попечителей, которым предстоит отправлять детей в школу.

Сборы ребенка в учебное заведение — серьезная статья расходов в семейном бюджете. На рюкзак, канцтовары, учебники, обувь, школьную форму или подходящую одежду можно потратить от 10 до 30 тысяч рублей и более. К тому же к концу лета цены на школьные товары резко взлетают.

В Госдуме предложили каждый год выплачивать российским семьям по 10 тысяч рублей, чтобы полностью или частично компенсировать расходы к 1 сентября.

«С каждым годом "школьный набор" становится все дороже, а сейчас из-за последствий пандемии многие или вообще лишились работы, или серьезно потеряли в заработке», — отметил один из авторов законопроекта, глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Поправки предлагается внести в статью 273-го Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Предполагается, что родители будут подавать заявление на получение денег через МФЦ или Пенсионный фонд России. Либерал-демократы в Госдуме рассчитывают, что законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.

Мнение коллег по Госдуме

В «Единой России» оценили предложение ЛДПР. Так, член комитета по труду и комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства Светлана Бессараб (ранее она выступила с инициативой продлить выплаты по 10 тысяч семьям с детьми), считает, что федеральный бюджет вполне справится.

«Я положительно оцениваю такую инициативу. Потому что собрать ребенка в школу стоит до десяти, а иногда и свыше десяти тысяч рублей. Учитывая то, что далеко не каждая семья, особенно многодетная, может себе это позволить, многие регионы уже оказывают такую помощь, но не по десять тысяч рублей, а гораздо скромнее. Как показала практика, мы вполне можем найти примерно 250 миллиардов рублей раз в году, чтобы помочь родителям школьников», — рассказала Бессараб в комментарии «Политике Сегодня».

Впрочем, парламентарий предлагает скорректировать предложение коллег. По мнению Бессараб, осуществлять выплаты нужно адресно. Например, многодетным семьям или тем, чьи доходы ниже одного или двух прожиточных минимумов.

«Можно ввести в этом законопроекте некий критерий нуждаемости. К примеру, у нас уже есть такой критерий нуждаемости — на детей от 1,5 до 3 лет осуществляются выплаты, если уровень дохода семьи меньше двух прожиточных минимумов. Если доходы выше, значит, родители могут сами справиться. Но многодетным семьям надо помочь однозначно: собрать в школу, например, семь-восемь детей очень проблематично», — говорит Светлана Бессараб.

Мнение из Совфеда

Кроме депутатов ЛДПР инициаторами законопроекта стали сенаторы Сергей Леонов и Виктор Абрамов. Однако глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский с предложением коллег не согласен: он считает, что собирать ребенка в школу — обязанность родителей, а не государства.

По мнению Рязанского, поддержка нужна семьям, чьи доходы ниже необходимого минимума. Он отметил широко распространенную практику адресной социальной помощи и подчеркнул, что такие технологии уже отработаны.

«Мне представляется, что оказывать поддержку такого рода нужно избирательно — семьям, которые не в состоянии сами это сделать. А вообще, это обязанность родителей», — цитирует сенатора телеканал «360».

По словам Рязанского, государство выполняет свои прямые обязанности перед подрастающим поколением: обеспечивает безопасность в школах и детских садах, оплачивает работу преподавателей, снабжает школы и дошкольные учреждения необходимым оборудованием и так далее.

Ранее сообщалось о повышенных выплатах семьям с детьми, в которых доход хотя бы одного из родителей не превышает минимальный размер оплаты труда (12 130 рублей). Сумма будет устанавливаться региональными властями. Больше всего получат семьи с детьми от полутора до трех лет.