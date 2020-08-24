Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Исключение Северо-Крымского канала из списка стратегических объектов, сделало возможным его приватизацию, а если канал перейдет в частные руки, то новый хозяин может возобновить снабжение Крыма пресной водой.

Как пишут украинские СМИ, несмотря на то, что депутаты Верховной рады выступают против приватизации Северо-Крымского канала, статус сооружения, после того, как его в конце прошлого года исключили из списка стратегических объектов, остается неопределенной.

«Это государственное предприятие, но в дальнейшем какое будет решение и будет ли включен Северо-Крымский канал в этот список — пока неизвестно», — заявил начальник Северо-Крымского канала, выступая в программе журналистских расследований «Наблюдатель».

Также Шевченко рассказал журналистам, что до конца 2019 года Управление Северо-Крымского канала входило в список стратегических объектов, которые нельзя приватизировать, но именно тогда Северо-Крымский и Каховский магистральный каналы были вычеркнуты из этого списка, а значит теперь теоретически, их можно приватизировать, хоть против этого и выступают депутаты Рады.

Беспокойство украинских журналистов по этому вопросу вполне понятно, объясняет издание «ПолитПазл». Дело в том, что, если Северо-Крымский канал перейдет в частные руки, новый владелец может, не принимая во внимание позицию официального Киева, начать использовать объект по его прямому назначению – для снабжения пресной водой ушедшего шесть лет в состав РФ полуострова Крым.

Напомним, Крым по результатам прошедшего на полуострове весной 2014 года всенародного референдума перешел в состав Российской Федерации, однако украинские власти до сих пор не согласны признать законность права крымчан на самоопределение, и продолжают считать полуостров своей территорией. При этом Киев изо всех сил пытается наказать жителей Крыма, перекрывая им поставки пресной воды, электроэнергии и других ресурсов. Однако Россия оперативно наладила снабжение полуострова всем необходимым, к тому же власти РФ неоднократно на разных уровнях заявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.