Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Журналистам закрыли доступ в больницу "Шарите", где лечится Навальный

Журналистам закрыли доступ в больницу "Шарите", где лечится Навальный

 Коронавирус за сутки выявили у 4744 жителей России

Коронавирус за сутки выявили у 4744 жителей России
Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

 Депутаты ЛДПР выступили за введение ежегодных выплат на сборы детей в школу

Депутаты ЛДПР выступили за введение ежегодных выплат на сборы детей в школу
Зеленский обещает провести парад после гражданской войны в Донбассе

Зеленский обещает провести парад после гражданской войны в Донбассе

 Австрия объяснила высылку российского дипломата

Австрия объяснила высылку российского дипломата
Журналистам закрыли доступ в больницу "Шарите", где лечится Навальный

Журналистам закрыли доступ в больницу "Шарите", где лечится Навальный

 Коронавирус за сутки выявили у 4744 жителей России

Коронавирус за сутки выявили у 4744 жителей России
Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

 Депутаты ЛДПР выступили за введение ежегодных выплат на сборы детей в школу

Депутаты ЛДПР выступили за введение ежегодных выплат на сборы детей в школу
Зеленский обещает провести парад после гражданской войны в Донбассе

Зеленский обещает провести парад после гражданской войны в Донбассе

 Австрия объяснила высылку российского дипломата

Австрия объяснила высылку российского дипломата
10:43   24 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Исключение Северо-Крымского канала из списка стратегических объектов, сделало возможным его приватизацию, а если канал перейдет в частные руки, то новый хозяин может возобновить снабжение Крыма пресной водой.

Как пишут украинские СМИ, несмотря на то, что депутаты Верховной рады выступают против приватизации Северо-Крымского канала, статус сооружения, после того, как его в конце прошлого года исключили из списка стратегических объектов, остается неопределенной.

«Это государственное предприятие, но в дальнейшем какое будет решение и будет ли включен Северо-Крымский канал в этот список — пока неизвестно», — заявил начальник Северо-Крымского канала, выступая в программе журналистских расследований «Наблюдатель».

Также Шевченко рассказал журналистам, что до конца 2019 года Управление Северо-Крымского канала входило в список стратегических объектов, которые нельзя приватизировать, но именно тогда Северо-Крымский и Каховский магистральный каналы были вычеркнуты из этого списка, а значит теперь теоретически, их можно приватизировать, хоть против этого и выступают депутаты Рады.

Украинские СМИ разоблачили планы Киева по Северо-Крымскому каналу

Беспокойство украинских журналистов по этому вопросу вполне понятно, объясняет издание «ПолитПазл». Дело в том, что, если Северо-Крымский канал перейдет в частные руки, новый владелец может, не принимая во внимание позицию официального Киева, начать использовать объект по его прямому назначению – для снабжения пресной водой ушедшего шесть лет в состав РФ полуострова Крым.

Напомним, Крым по результатам прошедшего на полуострове весной 2014 года всенародного референдума перешел в состав Российской Федерации, однако украинские власти до сих пор не согласны признать законность права крымчан на самоопределение, и продолжают считать полуостров своей территорией. При этом Киев изо всех сил пытается наказать жителей Крыма, перекрывая им поставки пресной воды, электроэнергии и других ресурсов. Однако Россия оперативно наладила снабжение полуострова всем необходимым, к тому же власти РФ неоднократно на разных уровнях заявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #крым #политика #приватизация #рада #весь мир #водоснабжение #северо-крымский канал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...