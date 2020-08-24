Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ученики автошкол Петербурга не могут попрактиковаться из-за пандемии

Ученики автошкол Петербурга не могут попрактиковаться из-за пандемии

 Спасавшие Навального омские врачи не удостоились благодарности от его жены

Спасавшие Навального омские врачи не удостоились благодарности от его жены
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Австрия объяснила высылку российского дипломата

Австрия объяснила высылку российского дипломата

 Замглавврача омской БСМП №1 удивился шквалу критики о лечении Навального

Замглавврача омской БСМП №1 удивился шквалу критики о лечении Навального
Ученики автошкол Петербурга не могут попрактиковаться из-за пандемии

Ученики автошкол Петербурга не могут попрактиковаться из-за пандемии

 Спасавшие Навального омские врачи не удостоились благодарности от его жены

Спасавшие Навального омские врачи не удостоились благодарности от его жены
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Австрия объяснила высылку российского дипломата

Австрия объяснила высылку российского дипломата

 Замглавврача омской БСМП №1 удивился шквалу критики о лечении Навального

Замглавврача омской БСМП №1 удивился шквалу критики о лечении Навального
9:32   24 Августа 2020
Общество

Спасавшие Навального омские врачи не удостоились благодарности от его жены

Спасавшие Навального омские врачи не удостоились благодарности от его жены

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский рассказал, что жена блогера Алексея Навального Юлия пять раз встречалась с врачами, но ни разу не поблагодарила их за спасение мужа.

Юлия встречалась с лечащими врачами своего мужа пять раз, однако ни разу не удостоила их благодарности за то, что они стабилизировали состояние ее мужа. Замглавврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко на пресс-конференции по госпитализации Навального рассказал об угрозах в интернете. Он получил несколько десятков угроз в социальных сетях, однако отметил, что это ни на что не повлияло.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#навальный #главврач #Калиниченко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...