Спасавшие Навального омские врачи не удостоились благодарности от его жены

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский рассказал, что жена блогера Алексея Навального Юлия пять раз встречалась с врачами, но ни разу не поблагодарила их за спасение мужа.

Юлия встречалась с лечащими врачами своего мужа пять раз, однако ни разу не удостоила их благодарности за то, что они стабилизировали состояние ее мужа. Замглавврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко на пресс-конференции по госпитализации Навального рассказал об угрозах в интернете. Он получил несколько десятков угроз в социальных сетях, однако отметил, что это ни на что не повлияло.