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9:29   24 Августа 2020
Политика

Японский журналист заметил исчезновение на Сахалине "следов" страны

Японский журналист заметил исчезновение на Сахалине "следов" страны

Модернизацию железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских параметров прокомментировал японский журналист Юси Коянаги в своей статье в газете Tokyo Shimbun, посетовав на исчезновение на острове "следов" Японии.

Он сказал, что вековая история колеи японского типа, поддерживающая развитие российского Сахалина еще со времен, когда он был японским, подошла к концу.

Коянаги добавил, что в текущем месяце будут завершены работы по расширению колеи японского типа до стандартов России для увеличения логистических возможностей, передает РИА Новости.

"В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны исчезают следы Японии, которые проявлялись, в том числе, и в железной дороге", — посетовал Коянаги.

В те времена, когда остров входил в состав Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметров.

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Автор: Яна Либерман
#япония #сахалин #Коянаги

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