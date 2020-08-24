Японский журналист заметил исчезновение на Сахалине "следов" страны

Модернизацию железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских параметров прокомментировал японский журналист Юси Коянаги в своей статье в газете Tokyo Shimbun, посетовав на исчезновение на острове "следов" Японии.

Он сказал, что вековая история колеи японского типа, поддерживающая развитие российского Сахалина еще со времен, когда он был японским, подошла к концу.

Коянаги добавил, что в текущем месяце будут завершены работы по расширению колеи японского типа до стандартов России для увеличения логистических возможностей, передает РИА Новости.

"В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны исчезают следы Японии, которые проявлялись, в том числе, и в железной дороге", — посетовал Коянаги.

В те времена, когда остров входил в состав Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметров.