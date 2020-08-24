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9:28   24 Августа 2020
Общество

Сахалин лишился последних "следов" Японии — токийский журналист

Сахалин лишился последних "следов" Японии — токийский журналист

Модернизация железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских стандартов стирает последние "следы" Японии. Об этом пишет газета Tokyo Shimbun.

Японский журналист Юси Коянаги в своей статье отмечает, что к концу подошла вековая история колеи японского типа. По его словам, она поддерживала развитие Сахалина еще со времен принадлежности острова Японии.

Журналист отмечает, что в этом месяце завершатся работы по расширению колеи японского типа до российских стандартов с целью увеличения логистических возможностей. По его словам, на 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны исчезают следы Японии — в том числе в железной дороге.

Когда южная часть Сахалина принадлежала Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметров. Россия имеет другой стандарт — 1520 миллиметров. С 2003 года на острове шло комплексное переустройство.

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Автор: Ирина Большунова
#япония #сахалин #железная дорога

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