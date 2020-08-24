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 Замглавврача омской БСМП №1 удивился шквалу критики о лечении Навального

Замглавврача омской БСМП №1 удивился шквалу критики о лечении Навального
Ученики автошкол Петербурга не могут попрактиковаться из-за пандемии

Ученики автошкол Петербурга не могут попрактиковаться из-за пандемии

 Спасавшие Навального омские врачи не удостоились благодарности от его жены

Спасавшие Навального омские врачи не удостоились благодарности от его жены
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Австрия объяснила высылку российского дипломата

Австрия объяснила высылку российского дипломата

 Замглавврача омской БСМП №1 удивился шквалу критики о лечении Навального

Замглавврача омской БСМП №1 удивился шквалу критики о лечении Навального
9:17   24 Августа 2020
Происшествия

Врачи из Германии не сомневаются, что жизнь Навального удалось спасти

Врачи из Германии не сомневаются, что жизнь Навального удалось спасти

Перелет блогера Навального, впавшего в кому, из Омска в Берлин прошел без осложнений. Врачи клиники "Шарите" поблагодарили омских коллег за лечение пациента.

Оценка врачей из берлинской клиники "Шарите" кардинально отличается от той, которую давали сотрудникам омской БСМП №1 сторонники Навального. Заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко, слова которого приводит региональное информационное агентство "Омск-Информ", выразил недоумение валом негатива в адрес омских врачей. Он сообщил, что немецкие коллеги наоборот высоко оценили усилия российских медиков по спасению жизни Навального.

Депутат Государственной думы Российской Федерации, член Комитета по международным делам Виталий Милонов считает, что Навальный уже не вернется из Германии в Россию. Своим прогнозом он поделился с корреспондентом ФБА "Экономика Сегодня".

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Автор: Василий Пименов
#навальный #клиника шарите #омские врачи

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