Врачи из Германии не сомневаются, что жизнь Навального удалось спасти

Перелет блогера Навального, впавшего в кому, из Омска в Берлин прошел без осложнений. Врачи клиники "Шарите" поблагодарили омских коллег за лечение пациента.

Оценка врачей из берлинской клиники "Шарите" кардинально отличается от той, которую давали сотрудникам омской БСМП №1 сторонники Навального. Заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко, слова которого приводит региональное информационное агентство "Омск-Информ", выразил недоумение валом негатива в адрес омских врачей. Он сообщил, что немецкие коллеги наоборот высоко оценили усилия российских медиков по спасению жизни Навального.

Депутат Государственной думы Российской Федерации, член Комитета по международным делам Виталий Милонов считает, что Навальный уже не вернется из Германии в Россию. Своим прогнозом он поделился с корреспондентом ФБА "Экономика Сегодня".