Шойгу оценил эффективность научных рот в армии РФ

Научные роты были созданы в Вооруженных силах России несколько лет назад. Они уже начали давать результаты, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Ставка на молодых людей, имеющих талант к научной работе и изобретательству, сыграла. Об этом министр заявил в эфире телеканала "Звезда".

"В этом году мы вышли на очень неплохой результат по молодым ученым, молодым конструкторам. Это касается наших научных рот", – подчеркнул Шойгу.

Молодые ученые, к примеру, по словам главы Минобороны, создали двигатель, работающий на трех видах топлива. Его можно применять в разных образцах техники.

Шойгу ранее открыл форум "Армия-2020" и Армейские международные игры. Он поблагодарил всех, кто приехал на форум, чтобы оценить достижения российских оружейников.