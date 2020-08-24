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 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

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Депутат Рады считает "деградацию" одним из главных врагов Украины

Депутат Рады считает "деградацию" одним из главных врагов Украины

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8:22   24 Августа 2020
Политика

Депутат Рады считает "деградацию" одним из главных врагов Украины

Депутат Рады считает "деградацию" одним из главных врагов Украины

Деградация является одним из трех главных врагов Украины. Так считает депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Врагов Украины парламентарий перечислил в своем заявлении, приуроченном ко Дню независимости страны. Помимо деградации это деиндустриализация и деинтеллектуализация. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Медведчук признался, что надежды украинцев жить в процветающей, богатой стране не оправдались. Он призвал прекратить сползание Украины в "пропасть".

Парламентарии из правящей партии "Слуга народа", по словам депутата, носят футболки с надписью "Имею право на ошибку". Он считает, что количество их просчетов уже зашкаливает.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #деградация #медведчук #враги украины

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