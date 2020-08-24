Депутат Рады считает "деградацию" одним из главных врагов Украины

Деградация является одним из трех главных врагов Украины. Так считает депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Врагов Украины парламентарий перечислил в своем заявлении, приуроченном ко Дню независимости страны. Помимо деградации это деиндустриализация и деинтеллектуализация. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Медведчук признался, что надежды украинцев жить в процветающей, богатой стране не оправдались. Он призвал прекратить сползание Украины в "пропасть".

Парламентарии из правящей партии "Слуга народа", по словам депутата, носят футболки с надписью "Имею право на ошибку". Он считает, что количество их просчетов уже зашкаливает.