Пушков прокомментировал ролик с держащим в руках автомат Лукашенко

Видеозапись, где глава Белоруссии Александр Лукашенко выходит из вертолета с автоматом и в бронежилете, появилась в Сети. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале данные кадры.

По словам Пушкова, происходящее на видеозаписи выглядит решительно, однако сцена является мрачной. Российский политик добавил, что "обстоятельств непреодолимой силы не было", отметив, что в политике Лукашенко были совершены грубые ошибки.

"Надо ли было доводить до этого?" – написал Пушков.

Девятого августа прошли президентские выборы в Белоруссии. По информации ЦИК, победителем голосования стал Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявленных результатов граждане страны стали выходить на улицы Минска с протестами.