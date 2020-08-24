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7:57   24 Августа 2020
Общество

Defence Express сообщило о "тотальном" контроле за действиями РФ на Украине

Defence Express сообщило о "тотальном" контроле за действиями РФ на Украине

Североатлантический Альянс совершил масштабную воздушную разведку за Россией возле границ Украины. Об этом сообщает украинский портал Defence Express.

По информации журналистов, около границ РФ на регулярной основе летают самолеты НАТО. Несколько десятков летательных аппаратов США были зафиксированы возле российских границ, сообщает Lenta.ru.

Стало известно, что самолет-разведчик RC-135, принадлежащий Соединенным Штатам, имеет функцию идентификации всех радиоэлектронных приборов на дальних расстояниях.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #украина #нато

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