Военные аэродромы в Арктике Россия будет строить изо льда

Лед будет использован при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. Специалисты ГТУ им. Баумана уже разработали технологию изменения его структуры для посадки тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76.

О проекте создания быстровозводимых ледовых аэродромов рассказал проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук. Этот проект предназначен для материковых территорий Заполярья.

"Мы работаем с Минобороны в этом направлении", – подчеркнул ученый в кулуарах форума "Армия-2020".

Прочность ледовой полосы, по словам Сторожука, будут мониторить волоконно-оптические сенсоры, проложенные в ее толще. Состояние площадки в случае оттепели будет поддерживаться путем добавления реагентов или подмораживания.