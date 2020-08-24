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7:13   24 Августа 2020
Армия

Военные аэродромы в Арктике Россия будет строить изо льда

Военные аэродромы в Арктике Россия будет строить изо льда

Лед будет использован при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. Специалисты ГТУ им. Баумана уже разработали технологию изменения его структуры для посадки тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76.

О проекте создания быстровозводимых ледовых аэродромов рассказал проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук. Этот проект предназначен для материковых территорий Заполярья.

"Мы работаем с Минобороны в этом направлении", – подчеркнул ученый в кулуарах форума "Армия-2020".

Прочность ледовой полосы, по словам Сторожука, будут мониторить волоконно-оптические сенсоры, проложенные в ее толще. Состояние площадки в случае оттепели будет поддерживаться путем добавления реагентов или подмораживания.

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Автор: Ирина Большунова
#ил-76 #арктика #лед #ледовый аэродром

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