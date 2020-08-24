Власти Подмосковья заявили об окончании режима самоизоляции для пенсионеров

Жители Подмосковья в возрасте старше 65 лет могут выйти из режима самоизоляции, введенного в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сказано в постановлении, подписанном губернатором региона Андреем Воробьевым.

Режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и людей, имеющих хронических заболеваний, отменяется с понедельника, 24 августа. Ограничения были введены в конце марта этого года, передает РИА Новости.

Отмечается, что во время самоизоляции этим категориям жителей Подмосковья разрешалось выезжать на дачу, прогуливаться и заниматься спортом на улице при соблюдении мер предосторожности.

Подмосковье находится на втором месте среди регионов России по количеству выявленных случаев COVID-19 — их насчитывается более 67 тыс. Более 50 тыс. пациентов выздоровели, более 1,1 тыс. скончались.