Трамп предупредил о возможном разъединении экономик США и Китая

Прекращение партнерских отношений между Соединенными Штатами и Китаем вполне вероятно в случае победы Трампа на следующих выборах. Об этом лично заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он выразил мнение, что США из-за Китая только теряют деньги и ничего не получают. Убытки по подсчетам Трампа составляют около сотни миллиардов долларов. Он также отметил ненадлежащее поведение представителей КНР и заявил, что при продолжении такого диалога он обязательно разорвет экономики стран.

"До сих пор мы ничего не получали от Китая, только теряли деньги", — подчеркивает президент.

Торговая война между США и Китаем продолжается с 2017 года. В начале 2020 года стороны сделали попытку пойти на взаимные уступки и провели "первую фазу" сделки. Однако позже американская сторона обвинила Китай за сокрытие информации о распространении коронавируса и отказалась от "второй фазы".